El exconcejal de Vox, partido del que fue su candidato a la alcaldía en las últimas elecciones municipales, Alejandro Vélez, aún no tiene decidido su futuro político, pues podría no continuar y volver a su puesto de trabajo. Es funcionario de prisiones «y no me urge la política para vivir». En la encrucijada donde ahora está, Vélez no descarta unirse a la candidatura del PP, si este partido llama a su puerta, pero también se plantea formar un partido local. «El PP no me ha propuesto nada pero no me importaría escuchar qué querrían, qué propuesta tendrían de gestión del ayuntamiento, no a cualquier precio ni con los ojos cerrados ni un cheque en blanco». En decir, si lo llaman, se sentaría con los populares para concretar qué parcela le asignarían en el gobierno municipal. En todo caso, no va a ser Vélez el que se acerque. «Nunca he llamado a las puertas de nadie». Tampoco lo hizo con Vox.

«Cualquier sigla que quiera contar conmigo, que me llamen», es su oferta. «Se me conoce de sobra, igual que han hecho con Ignacio Gragera, han llamado a su puerta y él ha decidido. Es una circunstancia muy parecida», compara. Sobre la posibilidad de afiliarse, aduce que una opción podría ser formar parte de la lista del PP como independiente. De todas formas, afiliarse no le supondría ningún problema, sino «un simple detalle» y no sería ningún impedimento.

De cualquier modo, aunque el proyecto del PP es el más cercano a su posicionamiento ideológico, «no es el que más me gusta al 100%, pero eso en la vida es muy difícil tenerlo y es donde me puedo sentir más a gusto». Eso es lo que querría, «sentirme a gusto», no como en la legislatura que aún no ha terminado, en la que primero tuvo que luchar con su partido y después con los demás grupos del equipo de gobierno, «que han estado marcando su territorio». "Me gustaría trabajar en algo con más armonía, con todos a una, aunque ya sabemos que en política hay puñaladas que no esperas".

Del fichaje de Ignacio Gragera por el PP, Vélez opina que se puede entender desde los puntos de vista "estratégico, político y personal". Estrategia para el PP porque presenta a su candidato como actual alcalde, como ha hecho desde hace años, lo que les da mucha visibilidad y, por tanto, votos. Desde el punto de vista personal y político de Gragera, entiende que no ha habido ningún cambio, pues Cs y PP "se dan la mano". Además, porque ve que Cs está en descomposición y “y es agradable que te llamen y abran las puertas”. Sí cree Vélez que en este proceso “las formas” no han sido las más adecuadas y “chirrían”. En su opinión, deberían haber esperado algo más. Comprende que la situación de Gragera es difícil y se apreciaba en las primeras fotos que no estaba cómodo. “Hay que dar muchas explicaciones a tu entorno y es entendible”.

Que Cs no haya hecho nada también tiene su explicación. Vélez dice que la nula reacción de los dirigentes regionales tiene dos motivos. En primer lugar, por la buena relación con Gragera y, además, es una forma de que las puertas del PP queden abiertas para otros cargos públicos de Cs.

Sobre la posibilidad de formar un partido local, Vélez cree que aún hay tiempo. Cuenta que hay mucha gente que lo anima a continuar en política. Partiría con la ventaja -aduce- de que «ya saben quién es Vélez políticamente y cómo gestiono».

No está entre los planes de este concejal volver a Vox. «El problema no es el partido sino quién lo gestiona», argumenta. Vox ya ha anunciado que su candidato en Badajoz será Marcelo Amarilla, que fue presidente provincial hasta mayo de 2019. Amarilla no ha atendido estos días a los medios de comunicación. Para el concejal no adscrito tiene su explicación. Según Vélez, su perfil político «es muy bajo», pues se va a limitar a lo que se decida desde Madrid. «Hasta para respirar va a pedir permiso a Madrid, va a llamar para cualquier paso que tenga que dar, es un candidato marioneta del diputado Víctor Sánchez del Real, que no quiere a nadie que le haga sombra», advierte.