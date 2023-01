El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, estuvo ayer en Extremadura en su campaña de las primarias para presidir su partido e hizo parada en Badajoz, donde arremetió muy duramente contra el alcalde, Ignacio Gragera, por haber abandonado Cs para afiliarse al PP, al tiempo que aprovechó para criticar a la actual dirección por no haber reaccionado con contundencia ante un hecho que, para Bal, es «un caso muy claro de transfuguismo». Según dijo, el primer día de campaña quiso estar en Murcia y ayer en Badajoz precisamente para «denunciar el fenómeno del transfuguismo que es corrupción».

Es así y lo tiene claro, porque «uno se presenta por una lista y con un programa elaborado por un partido político y firma un compromiso ético y si quiere cambiar de ideas o de valores puede hacerlo, por supuesto, vivimos en una democracia, pero tiene que renunciar a su puesto, al acta que esté ocupando», defendió. Según este dirigente de Cs, lo que no puede hacer ahora Gragera es «aprovecharse del enorme puesto de alcalde de Badajoz, que da una gran visibilidad, para hacer campaña a otro partido, que no ha sido el que lo ha colocado en ese puesto de relevancia». Ante todo lo ocurrido en Badajoz, Bal anunció que si llega a ser portavoz político de su partido, trabajarán «en fortalecer los mecanismos jurídicos para que exista algún tipo de responsabilidad en conductas como las de Gragera». Esta lucha por la regeneración democrática -incidió- es uno de los puntos más relevantes de su candidatura, la de Ciudadanos de Nuevo. «Tenemos que dejar de ser subalternos del PP, todo el mundo nos está viendo como un partido de derechas, somos de centro, liberal y progresista», subrayó.

El candidato a liderar Cs lamentó que nadie de la dirección actual haya denunciado «este caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de Badajoz». Explicó que ha tenido que acudir a los medios de comunicación porque los órganos estatutarios de su partido no le hacen caso. Según aseguró, puso de manifiesto ante la ejecutiva de su partido que hacía falta una reacción «contundente» por parte de la dirección por lo ocurrido en Badajoz, pero «hemos tenido una gran pasividad». Avisó: si él llega a liderar Cs, «se darán instrucciones claras y precisas para no tolerar conductas tan aberrantes como la que hemos visto en el Ayuntamiento de Badajoz», recalcó.

PLAZA ALTA / Bal estuvo en Badajoz acompañado de Fernando Baselga, la exdiputada María José Calderón y Hernán García, gerente de la Concejalía de Ferias y Fiestas y coordinador local de Cs, junto a una docena de afiliados, que lo recibieron en la plaza Alta, antes de seguir ruta hacia Cáceres. No estuvieron ninguno de los tres concejales que quedan de Ciudadanos en el ayuntamiento: Hitos Mogena, Lara Montero de Espinosa y Carlos Urueña. Calderón quiso «poner en valor» la labor de sus compañeros que, según dijo, «han pasado unos momentos difíciles», para que sepan «que tienen todo nuestro apoyo y lo van a seguir teniendo». Les recordó que «estamos en un momento ilusionante y perfecto para reflotar el partido».

Ambos se marcharon sin desvelar quién podría ser el candidato de Cs a la alcaldía. María José Calderón solo dijo que «estamos valorando posibilidades y el perfil que salga será a la altura de todos mis compañeros que han estado esta legislatura en el consistorio».

Según apuntó Bal, ha querido estar en Extremadura porque «muchos de los afiliados» extremeños de Cs «se han sentido huérfanos de la dirección de nuestro partido». Han sucedido hechos «que nos han roto el corazón», pero «nadie de la dirección había venido, nadie ha descolgado el teléfono ni se ha interesado por saber qué está pasando». Para este dirigente, esta «distancia» que ha existido entre la dirección y las bases «es uno de los problemas graves que ha tenido Cs en esta época, y lo digo en primera persona porque formo parte de la dirección de Cs».

Sobre el rumbo que va a tomar el grupo municipal de Cs, Bal manifestó que en la dirección del partido nadie sabe las intenciones de los tres concejales, porque la organización no se ha preocupado, una función que como vicesecretario general no le corresponde. Si llega a liderar Cs, recalcó que debe quedar claro que será «inflexible» y que «hay que utilizar todas las medidas a nuestro alcance para que no se perpetúe esta fechoría, hay que hablar de corrupción electoral y no andar con paños calientes». Porque «todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero no tienes derecho a aprovecharte del cargo político que te ha dado otro partido político diferente».