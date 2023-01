Por muchas críticas y desazones que haya podido provocar, a Ignacio Gragera (Badajoz,1982) se le ve contento y desprende seguridad cuando defiende sus argumentos, para sostener una decisión difícil, como él mismo reconoció el día que se hizo público que el alcalde de Ciudadanos en Badajoz había sido fichado por el PP para ser su candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2023. Gragera desbancó a Antonio Cavacasillas, que había sido propuesto por la dirección provincial para encabezar la lista electoral. El PP juega las cartas que más le convienen y Gragera ha entrado en la partida con el convencimiento, ambos, de que será la jugada de la victoria.

-¿Qué espera del nuevo año?

-Que podamos seguir transformando Badajoz y consolidemos la normalidad, que es lo que todo el mundo desea.

-En 2023 hay elecciones. Hace 4 años fue usted el candidato de Ciudadanos y decía entonces que venían a regenerar la política. Cuatro años después será candidato del PP. Se habrá arrepentido de muchas de sus palabras.

-No. Regenerar la política consiste en intentar hacerla más cercana al ciudadano, gestionar con la mente puesta en el vecino, sin distancia entre lo que uno hace en el ayuntamiento y lo que la gente pueda palpar en la calle y desde la absoluta honestidad, como hemos trabajado estos cuatro años.

-Renegaba del PP y de los partidos mayoritarios.

-No. Yo lo que hacía era una lectura de la situación que se vivió en Badajoz desde 2015 a 2019 (el PP perdió la mayoría absoluta). Es verdad que no fue un mandato fácil ni sencillo. Creo que a la ciudad en su momento no la acompañó el impulso que debía tener este ayuntamiento y le hemos dado la vuelta como a un calcetín desde 2019 hasta hoy. A los hechos me remito. Ningún vecino de Badajoz podrá decir que su ayuntamiento no ha estado en su barrio con obras de renovación de espacios públicos que llevaban mucho tiempo sin hacerse. Estoy muy orgulloso de haber cambiado ese ritmo y de haber podido dar una buena respuesta a los ciudadanos y en eso vamos a seguir.

-¿Cree que en este mandato han sido diferentes los dos primeros años, con Francisco Javier Fragoso como alcalde, que los dos últimos, con usted?

-Sí, por supuesto, ha habido una pandemia.

-Me refiero a la forma de gestionar y de gobernar.

-Es que la pandemia lo ha marcado todo desde 2020.Sí es verdad que aquellos proyectos que por desgracia tuvimos que dejar en stand by durante los meses de confinamiento y de pandemia, han visto la luz ahora. Por desgracia no hemos podido aprovechar los cuatro años al completo. Pero creo que la gente sí ha notado que en esta última parte del mandato el impulso ha sido mayor.

-Hablo de la manera de gobernar. ¿Considera que ha dejado su impronta?

-Al menos lo he intentado.Yo creo que sí. Tengo un perfil más cercano, piso más la calle, estoy más con la gente. La gente además me ha demostrado su cariño y recibe la parte que yo puedo corresponderle. He intentado por todos lo medios bajar el tono de los plenos, que no estuviésemos siempre discutiendo a voces, aunque tengamos que discutir y sea incluso sano hacerlo. En ese sentido, yo creo que he conseguido al menos en parte dejar ese sello. Es verdad que en los últimos tiempos quizá no tengamos lo que hemos conseguido tener en épocas anteriores.

-¿Piensa que la relación de aquí a mayo se complicará?

-Por mi parte, no. Pero por parte de la oposición, van a intentar a hacer todo el ruido posible, que los plenos sean un pequeño espectáculo y un pequeño circo. En nuestra mano y responsabilidad está intentar minimizarlo y llamar a la calma y al entendimiento cuando sea posible, porque esta ciudad lo necesita.

-Sabe que la oposición insistirá en llamarle alcalde tránsfuga por lo que ha hecho. Esa coletilla lo perseguirá mucho tiempo.

-El PSOE tiene mucho más que callar. Viendo lo que están haciendo a día de hoy en el Gobierno de España, en manos de quién nos están dejando, los pactos que están haciendo, las medidas que están tomando y el resultado de sus políticas, no deberían ni hablar. Lo que en Badajoz ha cambiado ha sido mi circunstancia particular, pero yo no he cambiado ningún gobierno ni las políticas de este gobierno. Sin embargo, ellos han mentido en todo lo que han prometido a los ciudadanos, los han traicionado y el PSOEpor lo tanto debería de estar callado.

"Lo que yo he hecho ha sido a futuro: concurrir con otras siglas a unas elecciones. No he cambiado ningún gobierno"

-Usted ha cambiado de partido y eso es transfuguismo.

-Yo no soy un tránsfuga, no me considero un tránsfuga. Lo que yo he hecho ha sido a futuro: concurrir con otras siglas a unas elecciones que se tendrán que celebrar el 28 de mayo. No he cambiado ningún gobierno ni ninguna política ni ningún pacto o acuerdo que estuviera perfectamente validado por los partidos que conforman el gobierno No ha habido ningún cambio real ni ningún compromiso al que yo haya faltado.

-En su antiguo partido sí lo consideran tránsfuga y le reprochan que firmó una carta ética por la que se comprometía a dejar el acta si no se identificaba con Cs. ¿De qué vale entonces esta firma?

-Hay un compromiso con el partido pero hay un compromiso también con el proyecto de ciudad. Para mí ese proyecto de ciudad está por encima. Yo sin haber cambiado ni una sola coma de ese acuerdo programático ni del acuerdo de gobierno estoy vinculado por mi compromiso con la ciudad, con los vecinos y, sobre todo, con la estabilidad de este ayuntamiento.

-Cuando anunció su fichaje por el PP dijo que fue una decisión difícil. ¿Cuál ha sido la dificultad?

-Ha sido difícil porque constatar que un proyecto político en el que has puesto tanta ilusión y tantas ganas e interés está en una situación ahora mismo de enfrentamiento abierto, hace que uno vea cómo ese proyecto que en su momento ilusionó tanto ya no sea tal.Eso supone una pena. Es verdad que de manera paralela se abre la posibilidad de un proyecto de partido y de gobierno alternativo, moderado y con ganas de cambiar las cosas en España y en esta región, que me ha ofrecido la oportunidad de sumarme a él y ser partícipe. Para mí es un motivo enorme de orgullo ver que un partido tan grande y con esa capacidad de plantear una alternativa de gobierno se fije en uno.

-¿Hace cuatro años se habría imaginado estar en el PP?

-Las cosas han cambiado mucho y esa ilusión y ese proyecto que encarna el PP a día de hoy hace que no solo yo sino que muchos nos vayamos sumando en estos meses.

-¿A quiénes se refiere?

-Hay gente que entenderá y valorará que el PP es la respuesta a la mayoría de lo problemas que tiene este país y los que tengan ganas de seguir sumando lo verán.

-Dice que aunque era una decisión difícil la tomó pensando en el proyecto de ciudad. ¿Cavacasillas no habría podido afrontar ese proyecto de ciudad?

-Ese proyecto de ciudad lo hemos construido entre todos y vamos a seguir construyéndolo entre todos. Esas valoraciones que las haga cada uno. Yo considero que todos hemos trabajado poniendo a la ciudad como único objetivo y única meta a cumplir y a partir de ahí este equipo de gobierno ha demostrado que incluso en épocas muy complicadas ha sido capaz de sacar muchos proyectos.

-La decisión del PP de elegirlo a usted candidato ha dejado a Cavacasillas en una posición incómoda. ¿Le ha pedido disculpas?

-Valoro muy positivamente y además se lo he dicho a él, mi agradecimiento por esta generosidad que ha tenido. Entiendo que para él no ha debido de ser fácil. Esa generosidad habla muy bien de Antonio. Por mi parte, muy agradecido al partido y muy agradecido también a Antonio y, sobre todo, contento por poder contar con perfiles como el suyo en lo que él quiera.

"Entiendo que para Cavacasillas no ha debido de ser fácil. Valoro mucho la generosidad que ha tenido"

-¿Lo acompañará Cavacasillas en su lista electoral?

-Si él quiere, por supuesto.

-¿Le ha dicho si quiere estar?

-Tiene libertad absoluta para decidir. Aún no estamos en eso.

-Dicen que su recompensa será la Asamblea de Extremadura.

- No lo sé. Yo desde luego si él quiere seguir aportando a la ciudad, no solo tiene un puesto en la lista sino el puesto destacadísimo que merece, por su generosidad y por el trabajo que ha hecho estos años.

-¿Qué encuestas manejan para las próximas elecciones?

-Las que se han publicado son las que yo tengo

-¿Con usted como candidato?

-No. Hasta donde yo sé no hay ninguna en esa tesitura. La última publicada fue la de Sigma Dos y no ha habido ninguna nueva. Pero confío mucho en la capacidad que tiene este partido y este equipo de gobierno de armar una lista que consiga la confianza mayoritaria de Badajoz. Por eso vamos a trabajar: por una mayoría absoluta clara y por seguir transformando la ciudad estos cuatro años.

-¿Se ve alcalde por mucho tiempo? Ahora sí.

-Me veo alcalde hasta mayo y, por supuesto, los próximos cuatro años. Luego ya veremos.

"En política hay que creer en proyectos y en estos últimos meses el de Cs no me generaba la confianza que debería"

-De haber seguido en Cs podrían volver a ser llave de gobierno y obtener la alcaldía, sin tener que pasarse al PP.

-Sí, pero hay que creer en un proyecto y por desgracia en estos últimos meses en Ciudadanos ese proyecto al menos a mí no me genera la confianza que debería. Para estar en política hay que creer en proyectos y estos últimos meses han hecho que mi visión cambie radicalmente.

-¿Se ha ido de Cs porque no le convencía su proyecto o porque le ha tentado el PP?

-Porque hay un proyecto alternativo real y tangible de gobierno en Madrid y en Extremadura y yo quiero ser partícipe de este gobierno. Porque además considero que es muy necesario para este país cambiar esas dinámicas, en un momento tan complicado como el que vivimos con un Gobierno que se atreve a traspasar líneas rojas y consensos constitucionales, nosotros debemos dar al centro derecha la oportunidad de concurrir lo más unidos posibles y por lo tanto sumar.

-¿Desde cuándo se venía fraguando su fichaje?

-Recibí la propuesta de diciembre, acepté y se hizo público.

-El rumor era muy anterior.

-En diciembre a mí me proponen encabezar la candidatura y yo digo que sí.

-¿Cuál es el futuro de Cs?

-Es muy incierto. No lo sé. Tengo mis dudas.

-¿Y qué va a pasar con sus excompañeros del grupo municipal?

-Habrá que preguntárselo a ellos.

-¿Contará con los tres para la lista electoral?

-Si ellos están dispuestos, por supuesto. Tengo trece concejales, entre ellos hay tres que todavía a día de hoy pertenecen a Cs y son del grupo municipal de Cs, que han demostrado con creces su valía, profesionalidad y amor a la ciudad y esa gente siempre suma. Yo estaría encantado.

-Tiene personal de confianza que pertenece a Cs.

-Claro, porque el pacto de gobierno continúa. Yo no he cambiado literalmente nada.

-Resulta difícil de entender políticamente que Ciudadanos no haya roto el pacto que lo mantiene en la alcaldía, después de haber abandonado este partido.

-Hay un compromiso con la ciudad, de gobierno, que se mantiene y no me parece tan raro cuando uno tiene claro que hay que seguir sumando proyectos para la ciudad. Todos conservan las delegaciones que tenían antes y los mismos objetivos.

"Si hay gente descontenta en el PP, tenemos tiempo de charlar e incluso de tomar un café para que me conozcan"

-En el PP hay descontentos con que sea usted el candidato. ¿Ha sentido esa disconformidad?

-No. A mí me han recibido con los brazos abiertos. Si hay gente descontenta tenemos tiempo incluso de sentarnos y tomar un café para charlar y hablar. Yo me he ofrecido, me he puesto a disposición del partido para poder explicar, sobre todo que me conozcan y, partir de ahí, esas reticencias que quizá pueda haber -que no sé si las hay- poder limarlas.

-¿Y ese baile en Iberocio con María Guardiola (presidenta regional del PP) y Cavacasillas?

-Estábamos en la Feria de la Infancia y la Juventud y era un momento para divertirse. No todo en política tiene que ser muy serio y muy grave. Una feria en la que se crea un espacio Tik Tok para que los jóvenes y no tan jóvenes se diviertan no hace daño a nadie. Estuvimos un rato ‘imitando’ lo que le gusta a la gente joven, que para ellos está montada esa feria. Si nos disfrazamos y nos reímos en Carnavales, ¿por qué no en Iberocio? No pasa nada. De vez en cuando, en bodas bautizos y comuniones, uno también baila.

-Vox ya tiene candidato para Badajoz. ¿Pactaría con esta formación si fuese necesaria para gobernar?

-Nos planteamos lo que decía Luis Aragonés: ganar, ganar y ganar y hacerlo con mayoría absoluta. Ojalá sea así y trabajamos para eso.

-¿Cómo ha sido gobernar con el exconcejal de Vox, Alejandro Vélez?

-Vélez es una persona que ha demostrado que tiene la capacidad e interés en sacar adelante todas sus delegaciones y lo hace con vehemencia, para mejorar la prestación de los servicios públicos. Yo creo que la cosa ha funcionado.

-A veces parece la oposición.

-Alejandro tiene su carácter y su forma de ser. Así somos todos. Cada uno tenemos una manera de ser.