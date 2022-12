Al hacer balance del año que hoy termina, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, repasó ayer actuaciones que están en marcha, anunció otras y aprovechó para pedir a la Junta y al Gobierno central proyectos pendientes y urgentes. Así, Gragera informó de que el próximo 9 de enero comenzarán las obras de urbanización de El Campillo, tan esperadas, adjudicadas a la UTE del mismo nombre por 2.192.000 euros. El alcalde reconoció que el inicio de estos trabajos «supone un hito conseguido», pues la recuperación de El Campillo, el espacio más degradado del casco histórico de Badajoz, «ha sido una promesa durante mucho tiempo», que ha sufrido «múltiples vicisitudes».

Las obras comenzarán por calles existentes en la zona interior: San Lorenzo, Peralillo, Costanilla y Jarilla, para continuar por la recuperación de la antigua calle Toril y terminar por la zona exterior. Serán 10 meses de trabajos. Gragera dijo que espera verlas terminadas en 2023.

Habló del «trabajo sin descanso» desarrollado por el equipo de gobierno, como lo han demostrado con las inundaciones de la borrasca Efraín. A este respecto, informó de que han concedido a los afectados 54 ayudas: 45 de 3.000 euros para familias y 9 de 6.000 euros para empresas. Según aseguró, este dinero ya está transferido.

Mencionó proyectos pendientes que acaban de recibir un impuso como la modificación presupuestaria aprobada en el último pleno para iniciar el proyecto del centro sociovecinal de Suerte de Saavedra, que se ha ampliado de 1,7 a 2 millones de euros. «Vamos a intentar iniciarlo a la mayor brevedad», se comprometió. Son 10 meses de obra, con lo cual también espera que «vea la luz» en 2023. Del parque periurbano de las Vaguadas dijo que está ejecutado en un 20% y en un 60% el Corredor Verde de la calle Stadium, un proyecto que espera que concluya en mayo. Anunció que en enero iniciarán las nuevas obras de plataforma única en el Casco Antiguo. Recordó que la del entorno de Puerta de Palmas terminará a primeros de año y podrán empezar con la transformación del bulevar de Juan Carlos I, cuya obra está adjudicada. También en enero comenzará a ejecutarse el proyecto de 12 kilómetros de carril bici. Por otro lado, después de Navidad se iniciarán las obras de renovación de la red de saneamiento de Enrique Segura Otaño, avenida de Colón, la calle Cansino Rioboo y María Auxiliadora

Quiso incidir Gragera en que el ayuntamiento ha actuado «en todos los barrios». «Nadie podrá decir que el Ayuntamiento de Badajoz no ha estado en su barrio estos últimos años».

El alcalde subrayó que «el ayuntamiento está cumpliendo» y va a exigir que otras administraciones también lo hagan, a las que acusó de que Badajoz no solo no haya avanzado en infraestructuras sino que, en algunos casos, «hayamos ido para atrás». Por eso, exigió al Gobierno central que cumpla con el tren y con la autovía Badajoz-Cáceres, cuyo primer tramo no sale desde la A-5 sino a 4 kilómetros, a la altura de Tiro de Pichón. También exigió avanzar en la conexión con Zafra y con Olivenza. A la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CGH) urgió una solución contra el nenúfar mejicano.

Empieza un nuevo año y el alcalde quiso incidir en que Badajoz es una ciudad en crecimiento económico, la segunda de España con los impuestos más bajos y la cuarta en libertad económica. «No es fácil por la fiscalidad regional y nacional, pero el hecho diferencial lo da el Ayuntamiento de Badajoz, que hace que seamos capaces de atraer a grandes empresas». Unas expectativas y una gestión que este año se han traducido en el incremento en un 10% del número de licencias urbanísticas concedidas, que ha sido del 50% desde 2019, «que no es poco», porque significa «que la ciudad está viva, crece y el ayuntamiento la acompaña».

"El cese de Solana no fue una decisión fácil de tomar"

En su balance del año, el alcalde de Badajoz habló de luces pero no de sombras, que las ha habido, en un año difícil para el gobierno municipal de coalición y que ha concluido con su reciente fichaje por el PP. Reconoció que la decisión más complicada que ha tenido que tomar fue el cese de la concejala del PP, responsable de la Policía Local, María José Solana, tras el convenio fallido de equiparación salarial, del que se retractaron los populares después de haberlo firmado. «No fue una decisión fácil de tomar, no fue cómodo ni agradable para nadie», señaló.

Respecto a las reivindicaciones sindicales, defendió que «el compromiso» del equipo de gobierno ha permitido que «la situación esté más normalizada». El sueldo de todos los funcionarios va a aumentar un 6%, pero se comprometió a seguir hablando con los sindicatos, también con el mayoritario de la Policía Local, Aspolobba. Gragera destacó que la Policía Local está cumpliendo «con creces» su cometido y lo ha demostrado con la presencia de la plantilla al completo los días de las inundaciones.

Hay proyectos anunciados y en marcha, pero también actuaciones fallidas, como la obra de la piscina de la margen derecha, que sigue parada. El alcalde apuntó ayer que el problema de esta obra es el mismo que el de la ampliación de la residencia de La Granadilla, que no continúa por las dificultades de la constructora. También el retraso de las Escuelas Municipales de Música, que aún no han empezado, «un problema al que vamos a ponerle solución en enero, son circunstancias que tenemos que asumir y no son las deseadas», reconoció.

Desde el optimismo y pragmatismo que quiso transmitir, Gragera no hablaba en primera persona del singular sino del plural, en nombre del «equipo de gobierno». En su intervención destacó que en 2022 «hemos demostrado una vez más que somos un equipo de gobierno y somos un ayuntamiento y una ciudad de proyectos, solidaria, de presente y de futuro». En mayo de 2023 hay elecciones y el alcalde las tiene muy presentes. Del nuevo año espera «que los vecinos renueven la confianza en los que tenemos la responsabilidad de gobierno de este ayuntamiento».