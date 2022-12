La primera fecha que trascendió fue junio de 2022. Pero la construcción del centro logístico de Amazon de Badajoz se retrasó y octubre fue el nuevo plazo que se marcó. Tampoco se ha cumplido. El último que mencionó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la Asamblea, fue que las obras concluirán a finales de año y abrirá en los primeros meses de 2023. Este cálculo está próximo a cumplirse. Las obras de Amazon en la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico han entrado en la recta final y la nave está prácticamente terminada. Quedan remates como la colocación de carteles, pintura y elementos que se han podido descolocar. A pesar de que por dentro parece todo dispuesto para empezar a funcionar, con todas las estanterías y la maquinaria instaladas, falta lo más importante: los paquetes y los trabajadores.

La parcela que adquirió Amazon en Badajoz tiene una superficie de 195.000 metros cuadrados, casi 20 hectáreas situadas junto a la terminal ferroviaria. El almacén ocupa 60.000 metros cuadrados y tiene cuatro plantas. Todo el espacio exterior está ya urbanizado y pintada la señalización horizontal. La fachada está rematada, con los logos de la compañía colocados, perfectamente visibles. En el interior, en la planta baja se distribuyen estanterías y cintas transportadoras y una parte de maquinaria, con acceso y salida para la carga y descarga de camiones. En todas las plantas de la nave existen estanterías. En la baja se han habilitado espacios destinados a los trabajadores, como una consulta médica, sala de lactancia, comedor (en el que de momento solo se ha preparado la estancia con cocina con microondas y mesas para consumir la comida de fuera, pero no se ha montado aún el autoservicio, que también está previsto en el proyecto), así como un lugar para los rezos de los musulmanes. La distribución de los centros logísticos de Amazon es estándar y siguen el mismo modelo, con idéntica estructura y reparto de espacios, independientemente de la ubicación. Las oficinas están en un edificio exterior de una sola planta adosado a la nave central.

El gigante del comercio electrónico sigue sin soltar prenda sobre la fecha de puesta en funcionamiento de su centro de Badajoz. Ayer fue la última vez que desde el departamento de comunicación respondieron que no pueden hacer ningún comentario al respecto. La compañía de Jeff Bezos no ofrece datos de sus planes hasta que son una realidad y solo pocos meses antes de la inauguración informa del proyecto. Posteriomente se organiza una visita a las instalaciones, antes de ser inauguradas. Su política de confidencialidad es muy estricta.

La lógica lleva a pensar que el centro abrirá en el primer tramo de 2023. Lo que más extraña es que a estas alturas no aparezcan ofertas de trabajo. La previsión es que se puedan crear entre 500 y 600 puestos de trabajo. En los centros logísticos de Amazon empleados y máquinas trabajan conjuntamente en el proceso. El empaquetado, en contra de lo que pudiera creerse, no está totalmente automatizado sino que es semimanual. Del centro logístico de Badajoz no saldrán paquetes con destino directo a los compradores, sino que es un almacén intermedio, para distribuir en Extremadura y Portugal y acortar distancias en el transporte de las mercancías.