Antonio Cavacasillas era el candidato propuesto por la dirección provincial del PP para la Alcaldía de Badajoz desde hace casi un año y el presidente provincial del partido, Manuel Naharro, fue su gran valedor durante todo este tiempo. Tras hacerse público el fichaje del actual alcalde, Ignacio Gragera (hasta ahora de Ciudadanos) para encabezar la candidatura del PP en las elecciones municipales, Naharro no había valorado esta decisión, que pone en entredicho su liderazgo. Ayer habló y no reconoció que nadie le haya enmendado la plana con la elección de Gragera. Naharro justificó que el PP provincial no tenía ningún candidato porque no le compete elegir a los de las capitales de provincia, «eso lo sabíamos y así fue».

Quiso zanjar cualquier sospecha de fisuras: «Yo estoy contento con la incorporación de Ignacio a la candidatura del PP de Badajoz porque eso hará que sea una candidatura ganadora y porque creo que Badajoz necesita estabilidad, no gobiernos de tres o cuatro partidos. Con esta incorporación como cabeza de lista de Ignacio vamos a conseguir una mayoría absoluta que nos permitirá tener un gobierno estable los próximos cuatro años, que ya se echa en falta después de las dos últimas legislaturas», afirmó. Naharro hizo estas declaraciones en un desayuno con la prensa, al que asistió con el secretario regional, Abel Bautista, y el provincial, Juan Antonio Barrios. Reconoció el presidente provincial que Cavacasillas era su propuesta para encabezar la candidatura. Durante meses lo estuvo amparando. Pero «era mi propuesta hace año y medio, las circunstancias han cambiado y se ha abierto esta oportunidad que creo que es lo mejor para la ciudad», defiende ahora. Naharro aseguró además que todo este proceso «se ha hecho de la mano de Cavacasillas». También «de la mano del presidente provincial y de la dirección regional y con la dirección nacional, ha sido un acuerdo de todas las partes, que va a ser beneficioso para el partido y para la ciudad». Naharro no se siente cuestionado «porque he sido parte de todo este proceso, que no se ha hecho a espaldas de la dirección provincial». «Al contrario -insistió-, me siento reforzado con la nueva dirección regional, porque estamos consiguiendo grandes cosas y lo estamos haciendo de la mano».