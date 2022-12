Este jueves 29 de diciembre, a las 21.00 horas, se celebrará en el teatro López de Ayala de Badajoz el último espectáculo del año 2022 con el concierto del cantante Manuel Lombo, piano y voz. Actuará acompañado al piano por José Antonio Márquez Rueda y a la percusión por Israel Carrasco.

Manuel Lombo es un artista ecléctico que, a pesar de haberse formado en el flamenco ortodoxo, sus trabajos discográficos abarcan disciplinas como el pop aflamencado, letras tradicionales o la música melódica. El espectáculo ofrece más allá de la simpleza de un concierto, una puesta en escena cuidada y a la vez una esmerada selección de éxitos del repertorio de sus trabajos así como otros temas clásicos universales que por primera vez versiona.El concierto está repleto de momentos especiales que harán sentirse especial al público que tenga la oportunidad de compartirlo. Un concierto puro e íntimo que seguro emocionará y llegará al corazón de los espectadores.

Natural de Dos Hermanas (Sevilla), donde nació en 1979, Lombo ha publicado cinco discos. Su proyecto ‘Canción Sentimental’ es una revisión a piano y voz de los grandes clásicos de la música como ‘Hijo de la luna’, ‘Y cómo es él’, ‘Fly me to the moon’. que ha sido el germen de su trabajo discobráfico ‘Yo’. ‘Yo’ es el más personal e íntimo de todos álbumes editados hasta el momento puesto que, además de apartarse de su faceta más aflamencada para orientarse a una rama más melódica con claras referencias a la música de los años 50 o el jazz, se trata de su primera obra íntegra como compositor, salvo un tema, ‘La Aurora de Nueva York’ versión en la que homenajea a su admirado Enrique Morente.

El precio de las entradas para el concierto del teatro López de Ayala es de 25 euros. Para los espectadores que compren una entrada en taquilla recibirán de regalo otra. De esta promoción solo podrán beneficiarse quienes adquieran la localidad en la taquilla y aquellas personas que muestren su entrada obtenida con anterioridad. El espectáculo tiene una duración de 100 minutos aproximadamente.