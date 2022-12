No es la primera vez que salvan a un animal ni será la última. Pero el rescate de Pucho, un perrito de raza tekel, fue especialmente complicado. Los bomberos del servicio municipal de Badajoz lograron sacarlo ayer de una arqueta en la que había caído a más de 5 metros de profundidad. Sano y salvo, «sin un solo rasguño», Pucho regresó con su dueña, Marta Espárrago, que ya lo daba por perdido, pues llevaba dos días desaparecido y en ese tiempo no había parado de buscarlo. «Ha sido un milagro, nadie se lo cree», repite la joven.

Marta vive en Madrid y se encuentra en Badajoz para pasar la Navidad con su familia. La noche de Nochebuena, antes de la cena, sobre las 21.30 horas, se acercó con su padre al coche a recoger unos regalos. Dejaron la puerta entreabierta y se escapó su perro y la perra de sus padres, Chispa. «Salieron pitando» hacia el parque de la calle Stadium, que ahora está en obras, las del famoso corredor verde. Allí existe una colonia de gatos que suelen atraer a los perros del vecindario. Padre e hija los persiguieron y hasta saltaron la valla de la obra, que está a oscuras. Con la linterna del móvil los estuvieron buscando pero solo lograron coger a Chispa. «Pucho desapareció, no estaba en ningún lado», se lamenta Marta.

Su padre, su hermano, su cuñado, su madre, su tío, todos se pusieron a buscar al perro en Nochebuena. En una casa de la calle Rivillas escuchó unos ladridos que respondían al nombre de Pucho y pensó que alguien se lo había llevado. No había nadie en la vivienda, dejó una nota y cuando volvió a la mañana siguiente, no era su perro. Se fue a la perrera, que por ser domingo estaba cerrada. Volvieron al lugar donde se perdió «y nada». También publicaron anuncios en redes y plataformas de perros perdidos. «Nos recorrimos todo Badajoz». Esa tarde los avisaron de que había un perro muerto en Dehesilla de Calamón. Diluviaba y no lo encontraron. Regresaron el lunes con la luz del día y tampoco. «Yo lo di por muerto o perdido, porque es un perro muy goloso y muy cariñoso».

Su padre insistió en volver al parque. Vieron una tubería de cemento en la que Chispa se metió «y de repente se oyó a un perrito llorar». Allí estaba Pucho. «Nunca se fue del parque, se quedó en la tubería». Llamaron a los bomberos que, al llegar, les dijeron que por ahí no podían pasar. Se oía de fondo y tenían que entrar en la residencia de estudiantes Juan XXIII, pero estaba cerrada. Llegaron policías locales, que localizaron al guardia de seguridad, que tenía que venir de Olivenza. «Por casualidad» a los bomberos se les ocurrió abrir la alcantarilla de puerta del Pilar y allí estaba Pucho, que se había caído de la tubería, por la que continuó 30 metros a oscuras.

Podría haberse perdido en las canalizaciones, pero se cayó. Los bomberos comprobaron que existían «bastantes dificultades» para acceder hasta el animal. Según cuentan en las redes, tras valorar la intervención iniciaron el rescate. Un compañero bajó asegurado con cuerdas y arnés y el perro fue izado con otro arnés específico que tienen para las mascotas. Habían salvado a Pucho. «Ahí empezaron mis navidades», comenta Marta, que tiene a Pucho desde hace año y medio. Es farmacéutica y se lo lleva cada día a trabajar. «Todo el mundo lo conoce, lo quieren mucho mis vecinos» a los que, cuando regrese a Madrid, tendrá una historia que contar, con final feliz.