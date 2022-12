Sacó 500 euros del cajero automático de una entidad financiera de la avenida Carolina Coronado, en la barriada de San Fernando, sobre las doce de la mañana del 23 de diciembre. Hizo dos pequeños rollos con los billetes -de 50, 20 y 10 euros- y se los guardó en el bolsillo del pantalón vaquero. Pensó que no era un buen sitio para llevarlos, pero con las prisas dejó para luego echarlos al monedero. Pasó por una tienda cercana, por el centro de salud y por la farmacia de esta misma avenida. Los 500 euros eran para realizar un pago y cuando metió la mano en el bolsillo para entregarlos ya no estaban. Volvió sobre sus pasos, preguntó en los establecimientos en los que había estado, pero ni rastro del dinero. Por eso, ha decidido contactar con este medio para pedir ayuda para recuperarlos.

«Si se los han encontrado alguien que los necesite menos que yo, que los lleve a la Policía Local», pide esta vecina, que prefiere no desvelar su identidad porque aún no ha comunicado a su familia lo ocurrido. «Me da hasta vergüenza, porque mira que tuve el pensamiento de que el bolsillo del vaquero tenía muy poco fondo, pero aún así me guardé los billetes ahí», lamenta.

Ha contactado con la Policía Local para ver si alguien había entregado el dinero, pero no ha habido suerte. Confía en que con su llamamiento, la persona que los haya encontrado se anime a devolvérselos. «Hay mucha gente con gran corazón y a lo mejor no lo han hecho todavía porque no saben cómo», dice.

Está casi convencida de que fue al bajarse de su coche para ir al centro de salud de San Fernando cuando el dinero se le cayó del bolsillo. Aparcó justo enfrente, a las puertas de una cafetería, y fue al primer lugar que volvió con la esperanza de hallarlo. Pero ni rastro de los 500 euros. Tampoco nadie los había dejado ni en el centro de salud ni en la cafetería.

Si no los recupera no perderá solo esta cantidad, pues el pago debe hacerlo sí o sí, por lo que al final el desembolso será de 1.000 euros. Sabe que será difícil que vuelvan a sus manos, pero quiere agotar todas las vías posibles antes de darlos por definitivamente perdidos. Espera que su dinero lo tenga «una buena persona», que lea su llamamiento y haga lo posible por entregárselo. Sería un gran regalo de Navidad.