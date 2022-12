La tensión era patente al comenzar el pleno ordinario de diciembre en el Ayuntamiento de Badajoz porque había dos temas encima de la mesa que iban a causar controversia entre las dos bancadas: las inundaciones que se produjeron la semana pasada y el fichaje del alcalde, Ignacio Gragera, por el PP. Aunque ha habido algunos roces en el transcurso de la última sesión del año, la bronca fuerte ha llegado en el tramo final cuando el concejal socialista José Javier Monroy estaba realizando ruegos acerca de las crecidas de los ríos que afectaron, sobre todo, a las casas aisladas de Valdebótoa y Gévora.

Tras varios reproches porque la actuación no se había desarrollado con la urgencia que requería la situación, al no contar el ayuntamiento con un plan de emergencias ante inundaciones, y de que se vetara una moción socialista en este sentido, Gragera ha defendido que los planes preferentes en estos casos son los de coordinación que activa el 112, que es quien coordina todo, y ha tachado de «bochornoso y lamentable» que intenten «manchar» siempre la imagen de la administración local. «Ya tendremos oportunidad de hacer una cronología de los hechos que a más de uno hará que se le ponga la cara colorada», ha agregado. En ese momento, Monroy ha trasladado que desde el día 13, que fue cuando sucedió la crecida del agua, hasta el 17 no se activó la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Entonces el concejal del grupo no adscrito Alejandro Velez se ha levantado de su asiento crispado gritando que «es lo más bajo que puedes hacer» y que no iba a escuchar más, por lo que ha abandonado el pleno, a pesar de que Gragera ha tratado de impedirlo.

Seguidamente, el alcalde ha detallado que el martes por la tarde se activó el plan de emergencias y se puso a disposición del 112 a la agrupación, el miércoles por la mañana se pasó de sistema de prealerta de nivel cero a uno y, a partir de ahí, todos los recursos y medios disponibles del ayuntamiento pasan a formar parte de la coordinación de la dirección general de emergencia y es el 112 quien decide los recursos que se movilizan, por lo que ha asegurado que Monroy «está mintiendo». Al momento, el portavoz socialista Ricardo Cabezas ha manifestado que Gragera «no tiene palabra» y a las 13.30 horas el grupo del PSOE se ha retirado del pleno, algo que para el alcalde ha sido un «bochorno».

