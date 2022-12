La Agrupación Local del PSOE de Badajoz ha pedido a sus compañeros con cargos institucionales que hagan 'el vacío' al alcalde pacense, Ignacio Gragera. A través de un comunicado, los socialistas instan a sus compañeros a que reduzcan "al mínimo" los contactos con "el alcalde tránsfuga de Badajoz", para que sienta "el frío institucional".

Según explica el PSOE pacense, es una decisión que se ha tomado por "aclamación" en la asamblea ordinaria celebrada la noche de este miércoles y de la que se dará trasladado a los órganos superiores del partido para su cumplimiento.

En su comunicado, los socialistas recuerdan el Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político a la que se adhirieron numerosos partidos, entre ellos, el PP y Ciudadanos, en el que se recoge que tránsfugas son los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando las siglas o coalición que los presentó a las elecciones, abandonen las mismas, hayan sido expulsados o se aparten del criterio de sus órganos competentes.

La petición del PSOE de Badajoz a los cargos socialistas se produce solo unas horas después de que Gragera se registrase como afiliado al PP pacense, una vez hecha efectiva su baja en Ciudadanos, un trámite que cumplió acompañado por la presidenta regional de los populares, María Guardiola.

Esta última también ha estado esta mañana junto al alcalde en el minuto de silencio que se ha guardado por la última víctima de la violencia machista a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz. Allí, preguntada por la prensa sobre la resolución adoptada por el PSOE local, Guardiola ha defendido que el alcalde "no es ningún tránsfuga" y que va a seguir "cumpliendo sus compromisos y trabajando como hasta ahora por la ciudad, pero dentro de la familia del Partido Popular", ha dicho.

La presidenta del PP ha considerado que la petición del PSOE a sus compañeros con cargos institucionales no va a tener "ningún recorrido". "Creo que es ruido, que quieren despistarnos de nuestro objetivo, pero que desde luego no lo van a conseguir", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que Badajoz va a continuar siendo una "ciudad puntera en el desarrollo de Extremadura" y que lo hará con "Ignacio Gragera a la Cabeza y con Antonio Cavacasillas como presidente local de nuestro partido". A su juicio, ambos forman "el tándem perfecto y ganador y los pacenses eso saben reconocerlo".

Sobre el nuevo cargo de Cavacasillas (la figura de presidente es de nueva creación), Guardiola ha explicado que sustituirá a la de coordinador local que ostenta ahora. Su designación como presidente y la nueva estructura local de partido se darán a conocer en un acto "a la mayor brevedad posible".

La presidenta de los populares extremeños reiteró que en el PP de Badajoz no existirá bicefalia a pesar de que el candidato a la alcaldía y el presidente no sean la misma persona. "Es un matrimonio y los matrimonios bien avenidos siempre llevan más lejos. Y a mí me parecen una pareja perfecta", ha afirmado.