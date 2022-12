«Si son honestos, lo que deberían hacer es renunciar, pasar a ser concejales no adscritos y ahorrar a la ciudad 20.000 euros hasta final de legislatura». Es lo que pidió ayer el concejal de grupo municipal socialista en Badajoz, Ricardo Cabezas, a los tres concejales de Ciudadanos en el ayuntamiento, Carlos Urueña, Lara Montero de Espinosa e Hitos Mogena, que se mantienen en este partido tras la salida del alcalde, Ignacio Gragera, para fichar por el PP.

Según Cabezas, si no se han pasado ya a las filas populares o al grupo no adscrito es porque perderían la asignación que corresponde a su grupo político, a lo que se sumaría que Montero de Espinosa tendría que renunciar a la media liberación que tiene como diputada de Cs en la Diputación de Badajoz. «Solo se mueven por intereses económicos y personales», reprochó. «¿Los tres concejales de Ciudadanos son versos libres que no atienden a lo que dicen los máximos responsables de su partido? ¿Van a seguir a las órdenes del tránsfuga? Es una verdadera locura y un despropósito», sentenció el portavoz socialista.

Cabezas hizo estas declaraciones en el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación, en el que mostró su preocupación por imagen que se está trasladando a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de Badajoz, con «escándalos» como la dimisión de la concejala del PP María José Solana o el «transfuguismo» de Gragera, que, según lamentó, poco tienen que ver con «la buena gestión y el servicio que se debería estar prestando a los ciudadanos. «Son cuestiones que a mí me escandalizan y avergüenzan», aseguró.

El líder socialista criticó que el equipo de gobierno practique la política de los anuncios y «del postureo», con «engaños y mentiras», como evidencia que «solo se va a invertir en la ciudad la mitad de lo que se podría». Por contra, defendió a que él lo motivan «el bien común y el interés general» y aseguró que los socialistas afrontarán las elecciones municipales en «mejores condiciones y con las mejores garantías», porque Badajoz y los pacenses se merecen «otros gobernantes que practiquen la honestidad, transparencia y coherencia que ha brillado por su ausencia desde el inicio de este mandato».