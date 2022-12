La Unión de Empresas Temporales (UTE) que construye la piscina de la margen derecha ha solicitado la rescisión del contrato al no poder asumir la obra debido al incremento de los precios de los materiales y suministros. El portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, ha sido el primero en informar este miércoles de la situación de este proyecto y ha asegurado que hace ocho meses que la UTE, integrada por las empresas Martín Casillas y Sehuca, comunicó al Ayuntamiento de Badajoz que quería cancelar el contrato, sin que desde el equipo de gobierno se le haya dado aún respuesta.

«Si no se responde en tiempo y forma, se le da al constructor la posibilidad de demandar al ayuntamiento y que haya que indemnizarle en un porcentaje sobre lo ejecutado», ha alertado Cabezas, quien recordó que su partido lleva meses advirtiendo de que la obra estaba parada, mientras que desde el equipo de gobierno se negaba.

El alcalde, Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa, ha confirmado que la UTE ha pedido la rescisión del contrato, pero ha señalado que no fue hace 8 meses como informó el PSOE, sino «hace mucho menos». Un mes y medio, según han precisado después fuentes municipales.

Gragera ha explicado que una de las empresas que integran la UTE es la que atraviesa dificultades y ha asegurado que el ayuntamiento está tratando de que sea la otra la que en solitario continúe con la obra y finalice la primera fase de la piscina, que cofinancian con 4,8 millones el consistorio pacense y la Junta de Extremadura. «Una de las empresas no puede continuar y la otra está dispuesta a hacerlo», ha afirmado Gragera. Ya se aprobó un modificado de proyecto por 427.000 euros y se está estudiando alternativas «más económicas» para que se puedan ejecutar todo lo que estaba previsto, pese al incremento de los costes de los materiales que -recordó- están calculados sobre precios de 2018.

Con el modificado de proyecto no se puede sobrepasar el 10% del coste total de la obra, por lo que si la empresa determina que no puede seguir con su construcción, el alcalde reconoció que habría que licitar un nuevo contrato con lo que queda pendiente y ajustado a los precios actuales del mercado. En febrero de esta año, el ayuntamiento señaló que la primera fase de la piscina de la margen derecha estaba ejecutada al 37%. Ayer no se concretó qué grado de ejecución es el actual.

Las obras de estas instalaciones, que contemplan una piscina olímpica con un vaso de 50 metros con techo retráctil para que pueda ser utilizada todo el año y otro vaso infantil, comenzaron en octubre de 2019. La primera fecha que se dio para la finalización de los trabajos fue diciembre de 2020, que luego se prorrogó a junio de 2021. No se cumplieron las previsiones y se aplazó hasta el verano de este año. Pero tampoco pudo ser.

El PSOE lleva alertando del «parón» de las obras de la piscina desde hace meses, pero el ayuntamiento achacaba el retraso a imprevistos surgidos y a la pandemia. En septiembre de este año, el equipo de gobierno ya reconoció que los trabajos estaban parados desde abril por los problemas económicos de la UTE y anunció el modificado de proyecto para tratar de que se retomaran.

El alcalde ayer no quiso pronunciarse sobre una nueva fecha para el fin de esta obra. El portavoz socialista temió que no estará terminada hasta 2025.

Cabezas responsabilizó a la «mala gestión» de la demora de este proyecto, mientras que Gragera lo acusó de hacer creer que los retrasos por los incrementos en los precios de los materiales «solo pasa en Badajoz. Es mentira, está pasando en todas las administraciones, incluida la Junta», replicó.