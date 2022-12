El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobará este viernes una rebaja del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante un periodo de 3 años para los vecinos que instalen placas solares para autoconsumo energético en viviendas unifamiliares, bloques de pisos y naves, que además se podrán beneficiar de una reducción del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), es decir, en la cantidad que deben abonar por la licencia de obra para instalarlas. Estas bonificaciones no se podrán solicitar hasta el 1 de enero de 2024, pero se podrán acoger a ellas también aquellos ciudadanos que hayan instalado placas solares durante los años 2022 y 2023.

El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, explicó que estas ayudas no entrarán en vigor el próximo ejercicio porque la tramitación, que se inició hace poco más de dos meses, ha sido «compleja» y, una vez aprobadas en pleno, las modificaciones en las ordenanzas fiscales del IBI y del ICIO deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que no hay plazo para que se refleje en los recibos de 2023. No obstante, remarcó que se cumple con lo acordado por unanimidad por la corporación municipal en septiembre, pues a pesar de no poder solicitarse desde el próximo 1 de enero como se preveía inicialmente, se podrán beneficiar no solo los vecinos que instalen y pongan en funcionamiento sus placas solares el año que viene, sino los que lo hayan hecho este que termina.

Las bonificaciones difieren según el tipo de construcciones en la que se coloquen las placas fotovoltaicas. En el caso de viviendas residenciales no sujetas a propiedad horizontal, es decir, unifamiliares, se beneficiarán de una reducción del 50% del IBI con un máximo de 500 euros durante tres años.

En cuanto a los residenciales sometidos a propiedad horizontal -los bloques de pisos- tendrán una bonificación también del 50% del IBI durante tres ejercicios, pero en este categoría de vivienda la reducción máxima es de 200 euros. La diferencia de cantidades entre ambas se debe a que en las primeras los costes los asume una sola persona y en las segundas, los gastos se reparten entre todos los propietarios de la comunidad.

En cuanto las bonificaciones previstas para las construcciones no residenciales, como son las naves, sus propietarios podrán beneficiarse de una reducción de un 30% en el recibo del IBI, también durante tres años, con un máximo de 500 euros.

Requisitos

Los solicitantes de estas bonificaciones deben cumplir una serie de requisitos, como que el titular de la instalación y el nombre al que se emita la factura coincidan. Además, la reducción solo se aplicará sobre obras que supongan la instalación de sistemas que representen al menos el 50% del suministro total de energía.

La bonificación no incluye ampliaciones o sustituciones de instalaciones ya existente y tampoco las que se realicen en inmuebles de naturaleza rústica o bienes de características especiales.

La rebaja del IBI se podrá pedir una vez una finalizada y puesta en marcha la instalación, pero en el caso del ICIO, se debe solicitar en el momento de llevar a cabo la autoliquidación del impuesto, tras la concesión de la licencia de obra y nunca posteriormente a la puesta en marcha de la instalación.

El recibo medio de IBI en Badajoz se sitúa en los 363 euros y por el ICIO se abona el 4% del coste de las obras. Buzo destacó que estas bonificaciones son un incentivo para fomentar la instalación de placas solares para autoconsumo en la ciudad, al tiempo que contribuirán a que se solicite licencia de obra para actuaciones que en muchos casos se hacen sin los permisos correspondientes.

Según sus datos, en 2019 se solicitó licencia solo para una instalación de placas solares para autoconsumo; en el 2020, se elevaron las solicitudes a 20; y el año pasado fueron 25.

El pasado agosto el PP planteó estas bonificaciones, que en septiembre llevó a pleno el PSOE a través de una moción que contó con el respaldo de todos los grupos. Entonces la idea era que se aplicara durante 5 años, que finalmente serán 3.

Contrato millonario para la luz

En el pleno ordinario de este viernes, el último ordinario del año, también se votará el inicio del expediente de contratación por tramitación anticipada para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones y alumbrado público de la ciudad y los poblados durante los próximos dos años. Más de 20,4 millones es la cantidad que el Ayuntamiento de Badajoz destinará a este contrato.

La factura energética del consistorio casi se ha triplicado a causa de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y el gasto más abultado es el de la luz. De tres millones anuales que se venía destinando a cubrir el coste de este suministro - que con la sustitución de todas las luminarias por led en Badajoz y pedanías se pretendía rebajar a los 1,7 millones- se ha pasado a más de 8 millones este año.

El concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, recordó que ahora no existe ningún «gran contrato» con una empresa para este suministro y la intención es sacarlo a licitación por lotes y tener los pliegos preparados cuanto antes, de ahí que se haya propuesto tramitarlo de manera anticipada y llevarlo a pleno.

Buzo aseguró que el equipo de gobierno está buscando fórmulas de financiación para disponer de los fondos de más que se tienen que destinar a la factura energética «sin dejar de prestar ningún servicio a los ciudadanos de Badajoz ni dejar atrás ningún proyecto que pueda ser importante para la ciudad».