Marta del Pozo Ochoa se apostó ayer con sus acuarelas en los jardines del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (Meiac), los más próximos a la entrada por la calle Virgen de Guadalupe. Marta estudió Bellas Artes y aunque no se dedica profesionalmente, sí ejerce. Se considera Urban Sketcher porque conoce el movimiento desde hace muchos años y ha participado en algunos en Sevilla y en Aracena (Huelva).

Ayer tuvo la oportunidad de hacerlo en la ciudad donde vive, a la que ha llegado esta comunidad de dibujantes que se dedican a pintar paisajes del natural en distintas ubicaciones. «Yo siempre dibujo en la calle y me encanta tener esta actividad lo máximo posible porque esto es lo que más me mantiene, me permite tener la práctica artística viva», comentó.

Marta del Pozo es natural de Gines (Sevilla) y conoce a otros Urban Sketchers, sobre todo andaluces, que llevaban años animando a crear este movimiento en Extremadura. En Cáceres existe desde hace tres meses y hoy comienza el de Mérida. En Badajoz empezó a moverse con Carmen Rojas Gordillo y José Manuel Gamero Gil. En el encuentro de ayer, el primero, participaron 17 artistas, de Badajoz y también de Cáceres y de la portuguesa Elvas (estuvo Miguel Silva, que lleva el grupo USK La Raya). «Es de lo que se trata, que no solo participen dibujantes de Badajoz, sino de conectar la comunidad global», explicó Gamero Gil. «No hay que tener ningún complejo, no es para profesionales sino para aficionados al arte, todos lo que quieran expresarse plásticamente», señaló.

Curiosamente el fundador de este movimiento internacional tiene raíces extremeñas. Los padres de Gabi Campanario son de Montemolín, apuntó Carmen Rojas, que explicó que no existen muchas reglas para entrar en esta comunidad. Sus mandamientos son dibujar en la calle, siempre del natural, no de fotografías, y compartir en las redes sociales las obras, sin jerarquías, porque todos los participantes son iguales. Para entrar en la red global, el grupo de Badajoz tendrá que funcionar una temporada. Carmen Rojas tenía la inquietud de que existiese en esta ciudad, pues ella lo conoce en otros lugares «y he visto lo maravilloso que es encontrarse con gente de este tipo". Le faltaba «ambiente» y se lo dio Gamero Gil, al que conocía por su taller y espacio de creación artística El Obrador. Se trata de conectar a los participantes y organizar las quedadas, siempre en la calle. No solo para pintar, Carmen Rojas apuntó que también pueden organizar talleres. Además en el grupo de Badajoz quieren potenciar la relación con Portugal.

«Ha sido todo un éxito porque no es fácil reunir a tanta gente», contaba Marta, que cree que se sumará más gente en Badajoz. «Siempre hace falta que alguien dé el primer paso e impulse y los demás se unen; en Badajoz hay gente muy creativa y muy participativa, podemos llegar a ser un grupo bastante interesantes», destacó.