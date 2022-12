Han tenido que venirse abajo dos ojos del histórico puente de Cantillana, del siglo XVI, para que el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura reaccionen e intenten salvarlo. El alcalde explicó ayer que se necesita una partida de 350.000 euros para rehabilitar la parte desprendida y consolidar el resto de la estructura, aunque para su rehabilitación completa requiere la aportación de otras administraciones. El Gobierno regional, por su parte, anunció que «en los próximos días» técnicos de Patrimonio Cultural visitarán el puente para evaluar los daños y se mantendrá una reunión con el consistorio pacense para valorar medidas que permitan su recuperación.

El puente de Cantillana fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta en septiembre a petición de la Asociación de Amigos de Badajoz que, además de esta protección, reclamaba a las administraciones que actuaran para su consolidación. También llevaba años pidiendo su inmatriculación por parte del ayuntamiento, que adquirió este compromiso en febrero de 2019. Nada se hizo y las fuertes lluvias de esta semana provocaron la crecida del río Gévora, que se ha llevado por delante los dos arcos más próximos a la orilla izquierda.

El alcalde, Ignacio Gragera, reconoció ayer que «es una pena y una lástima» que este puente haya sufrido daños importantes. Gragera lamentó lo ocurrido y reconoció que un BIC merecería la atención de todas las administraciones, porque «el ayuntamiento solo no puede» cuidar de todo el patrimonio histórico. «Es imposible», recalcó. Al mismo tiempo se quejó que hasta ahora no ha tenido este apoyo. Sin embargo, reconoció que el hecho de que otras administraciones no respondan no puede ser una excusa. Por eso, en la Junta de Gobierno Local se planteó ayer realizar al menos el proyecto para consolidar la estructura y rehabilitar la parte que se ha caído, con una partida que rondaría los 350.000 euros. Pero no es suficiente. Recordó que el puente no está «en un limbo jurídico» porque no es aún de titularidad municipal, que será lo primero que el ayuntamiento tiene que subsanar. El ayuntamiento asumió el compromiso hacerlo suyo pero no lo hizo. Ahora, tras lo sucedido, «vamos a intentar agilizarlo», anunció Gragera. Cuando esté resuelto, el ayuntamiento actuará para garantizar la estabilidad de la estructura. El alcalde insistió en que el puente necesita la colaboración de todas las administraciones porque una intervención integral supone «varios millones de euros» y «el ayuntamiento solo no puede».

Ayer, a través de un comunicado, Amigos de Badajoz lamentó no haber conseguido convencer «a las irresponsables autoridades» de que el puente «requería una intervención urgente». Para este colectivo, «la ruina ya no tiene remedio, pero exigimos a las autoridades que cumplan con la Ley de Patrimonio y con la obligación de conservación». En este momento y dada la situación, Amigos de Badajoz reclama la inmatriculación del puente «de forma inmediata» y que se acometa un estudio completo de la estructura, sus patologías y un proyecto que consolide y restaure tanto lo que se ha destruido como el arco central y el resto de los elementos arruinados y desaparecidos.

Esta asociación avisa: «Lamentablemente no es difícil de adivinar que lo próximo en derrumbarse serán las ermitas de la Alcazaba».