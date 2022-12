El día después de anunciar públicamente que se pasa al PP, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera -antes de Ciudadanos-, manifestó ayer estar contento con los mensajes que está recibiendo. «Mucha gente ha entendido las razones y si no las ha entendido las ha respetado y me ha deseado la mejor de las suertes», declaró. El alcalde dijo sentirse «contento e ilusionado porque se abre una etapa nueva, diferente, apasionante también para mí y estoy alegre y feliz además por haber recibido tantísimas muestras de cariño».

Gragera será el candidato a las elecciones municipales por el PP, un partido que ha puesto su confianza en él para conseguir la alcaldía. Ahora que es oficial, tiene previsto un encuentro con afiliados del PP. «Una vez que el anuncio ya se ha hecho debo y tengo que empezar a tener contacto con gente del PP, con la más cercana e ir conociendo a los que no conozca todavía, pues ya conozco a bastantes después de tres años y medio gobernando en el ayuntamiento y, a partir de ahí, igual que hago con todo el mundo, que me conozcan, me valoren y sobre todo que me vean como uno más, con ganas de sumar al proyecto y de mejorar la ciudad», dijo, convencido.

Después de tantos rumores, haberlo confirmado podría haberle supuesto cierta tranquilidad. Pero Gragera no se inmuta. «Tranquilo he estado siempre, no suelo alterarme con facilidad y lo único es que estoy contento e ilusionado», insistió. Como también repitió que la decisión que ha tomado «es un paso difícil pero ilusionante y además tengo el pleno convencimiento de que hago lo correcto, mi conciencia está absolutamente tranquila, estoy muy feliz de esta oportunidad que me han dado y además creo que va a ser buena para la ciudad». El alcalde ha abordado con naturalidad su trasvase. «Yo creía en un proyecto y ahora mismo el proyecto que me ilusiona, que creo que puede transformar este país y mejorarlo es el del PP. La vida está hecha de etapas y a veces uno tiene que tomar decisiones y esta es una razón suficiente».

Gragera deja el grupo municipal de la formación naranja, donde se quedan otros tres concejales (Lara Montero de Espinosa, Carlos Urueña e Hitos Mogena), como adelantó este diario. Ayer hablaron y confirmaron que no se plantean pasarse al PP. Además opinaron sobre la decisión que ha tomado su excompañero del grupo municipal, que no critican. «Es una decisión personal que nosotros respetamos, evidentemente él nos ha dado sus explicaciones, como también se las dio al partido a nivel nacional, y lo ha hecho considerando que entiende que es lo mejor para la ciudad, no tenemos más que decir», comentó Montero de Espinosa. También Urueña señaló que respetan la decisión del alcalde, porque «es el mejor alcalde que puede haber en la ciudad, que está funcionando bien».

Lara Montero de Espinosa insistió en que los tres concejales se quedan en el grupo de Cs. «Nos mantenemos y el equipo de gobierno continuará tal cual». «La ciudad está mejor que hace cuatro años cuando empezamos y eso es lo que nos importa», defendió la concejala. Los concejales de Cs están por tanto del lado del alcalde. «Nosotros nos vamos a mantener en el pacto de Cs y PP». Sobre la posibilidad de pasarse ellos también al PP, Lara Montero insistió en que «a día de hoy no nos planteamos nada más que seguir con las delegaciones y hacer el trabajo que hemos llevado hasta ahora».

Gragera también opinó sobre sus excompañeros: «Yo no puedo pedir ni exigir ni esperar nada más que lo que cada uno quiera y decida. Me remito a las palabras de María Guardiola; esto es un proyecto amplio, ancho y el talento siempre es bienvenido y considero que mis compañeros tienen no solo talento sino que son grandísimos trabajadores y servidores públicos». H