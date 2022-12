En la dirección nacional de Ciudadanos están que trinan con el proceder del que fue alcalde de su formación en Badajoz, Ignacio Gragera. Primero habló el número 2, el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, y hoy lo ha hecho la número uno, la líder nacional, Inés Arrimadas, quien ha recordado a Gragera que "firmó de su puño y letra una carta ética en la que todos nos comprometimos a dejar el acta si no nos identificábamos con nuestro partidos. Estoy segura de que hará honor a su firma porque eso tiene mucho valor para ser alcalde", ha manifestado en una rueda de prensa este viernes en el Congreso. Se da la circunstancia de que Gragera era además miembro de la ejecutiva nacional de Cs. Esta semana ha dejado de ser afiliado de la formación naranja para unirse al PP, cuya candidatura para las elecciones municipales va a encabezar.

A pesar de que todo parece estar dicho ya, Arrimadas se ha mostrado hoy "segura" de que el alcalde de Badajoz tendrá "la decencia" de "dejar el acta y la alcaldía que ganó gracias a Ciudadanos".

Va a ser que no, porque Gragera ha dicho por activa y por pasiva que seguirá siendo alcalde. Alcalde no adscrito, para más señas. Ni siquiera se siente un tránsfuga, alegando que el proyecto de gobierno en el ayuntamiento no cambia. Gragera cuenta con el apoyo de los tres grupos que conforman la coalición (Cs, PP y el exconcejal de Vox, Alejandro Vélez).

Fue el propio Gragera quien el pasado martes llamó por teléfono a Arrimadas para comunicarle su marcha. Ese mismo día, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, lo confirmaba en una rueda de prensa y pedía a Gragera que renunciase al cargo y que abandone el acta "si tiene dignidad". Este diario había adelantado que al día siguiente, la presidenta regional del PP, María Guardiola, presentaría a Gragera como cabeza de lista de la candidatura popular en Badajoz. Así fue.

Bal contó que el alcalde de Badajoz había llamado a Arrimadas para comunicarle su decisión, tras lo que había informado al resto de la ejecutiva de Ciudadanos. En esta intervención, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, el número dos de Cs se declaró "decepcionado" porque Gragera "se cambie de barco" y le recordó que Ciudadanos es un partido que "lucha contra el transfuguismo". Por ello, le pidió, "con naturalidad pero con vehemencia" que renuncie a la alcaldía, "que es de Ciudadanos y no suya a título personal". Asimismo, le reclamó dejar el acta porque los electores votan "programas, valores" y los de Ciudadanos son "netamente distintos a los del PP". Arrimadas ha vuelto a insistir hoy.

La postura que mantiene y reitera la dirección nacional de Cs es diametralmente distinta a la de la dirección general de este partido, que apoya que Gragera siga siendo alcalde de Badajoz. El coordinador regional de Cs, David Salazar, no cree que Ignacio Gragera tenga que dejar el ayuntamiento, al contrario, piensa que es un buen alcalde para Badajoz y debe seguir siéndolo, aunque no pertenezca a su mismo partido. El coordinador regional defendió que Gragera no tiene que dejar de ser alcalde "porque fue elegido legítimamente y está desempeñando una buena labor y el equipo debe continuar hasta el final de legislatura, porque es bueno para la ciudad".

A Salazar parece no afectarle que una figura clave de su partido abandonase sus filas: "Por encima de todo eso está el Ignacio alcalde". Respecto al posible desencuentro que pueda existir entre su postura y la que ha expresado la dirección nacional, Salazar se limitó a decir que tiene su propia opinión. El coordinador regional entiende que el órgano competente para exigir a Gragera el acta de concejal es el Comité de Garantías nacional. No contestó tampoco Salazar a las manifestaciones de Bal cuando rechazó el transfuguismo.

Tras conocerse la decisión de Gragera, Salazar puso en valor que Ignacio Gragera "con nosotros ha actuado con total pulcritud". A diferencia de Bal -y ahora también de Arrimadas- el coordinador regional no puso el grito en el cielo. "Al final perdemos a un alcalde de Ciudadanos, pero sigue siendo alcalde, que es lo importante, sobre todo en estos momentos tan complicados, la ciudad tiene un alcalde absolutamente solvente y eso es lo que demás debe importar".

Hay algún medio de comunicación que asegura que Salazar también se va a pasar al PP, extremo que ni el coordinador regional ni la presidenta popular extremeña, María Guardiola, han confirmado.