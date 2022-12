Manuel Cienfuegos está muy triste. No es para menos. Cienfuegos es el presidente de la asociación Amigos de Badajoz, el colectivo cuyo empeño a prueba de paciencia consiguió que hace seis meses, en junio de este año, la Junta de Extremadura declarase Bien de Interés Cultural (BIC) el histórico puente de Cantillana y así lograr su protección. De poco ha servido. La crecida del río Gévora debido a las últimas y abundantes lluvias se ha llevado por delante parte de la estructura de esta construcción que data del siglo XVI. Debido a la fuerza del agua se han venido abajo los dos arcos más próximos a las orillas. El puente había mantenido 500 años en pie, pero su fortaleza no ha podido vencer a la desidia.

Tras ser declarado BIC, el Ayuntamiento de Badajoz decidió en septiembre pasado destinar fondos para su consolidación. El compromiso era incluir una partida en el próximo presupuesto municipal o en el plan de impulso. El plan ya se ha aprobado y no incluye fondo alguno para este puente. Presupuestos nuevos no va a haber. Ambos llegarían tarde de todos modos. Amigos de Badajoz seguía insistiendo en que era urgente actuar para no dejar caer en el olvido este monumento con gran valor patrimonial. El olvido y el agua han provocado que se derrumbe hoy parcialmente. La imagen es desoladora.

Debido al mal estado que ya presentaba, antes de lo que ha sucedido hoy, el puente de Cantillana forma de la lista roja del patrimonio en riesgo de la entidad Hispania Nostra.

La Asociación Amigos de Badajoz empezó a reclamar en 2019 la protección de este puente, cuya construcción fue sufragada por la ciudad a través de la denominada «bellota común». Debido a su posición estratégica, jugó un papel relevante en episodios como la Batalla de Gévora de 1811 y fue punto de referencia en las comunicaciones y relaciones comerciales de la zona con Cáceres, Mérida o la Meseta Central.

Uno de los grandes problemas para impulsar la rehabilitación del puente fue que desconocía su titularidad, ante lo que el pleno del Ayuntamiento de Badajoz acordó asumirla en febrero de 2019.