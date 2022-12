Ignacio Gragera deja de ser alcalde de Ciudadanos en Badajoz y pasa a ser no adscrito. En el grupo municipal de la formación naranja quedan otros tres concejales (Lara Montero de Espinosa, Carlos Urueña e Hitos Mogena) que, según han confirmado hoy, no se plantean pasarse al PP. Y además opinan sobre la decisión que ha tomado su excompañero del grupo municipal, que no critican. "Es una decisión personal que nosotros respetamos, evidentemente él nos ha dado sus explicaciones, como también se las dio al partido a nivel nacional, y lo ha hecho considerando que entiende que es lo mejor para la ciudad, no tenemos más que decir", ha comentado Montero de Espinosa. También Urueña ha señalado que respetan la decisión del alcalde, porque además "es el mejor alcalde que puede haber en la ciudad, que está funcionando bien".

Lara Montero de Espinosa no ha evitado hoy contestar a las preguntas de la prensa. Ha confirmado que los tres concejales se quedan en el grupo de Cs, como ya adelantó este diario. "Nos mantenemos y el equipo de gobierno continuará tal cual". En el Ayuntamiento de Badajoz existe un gobierno de coalición de Cs con el PP y el exconcejal de Vox, Alejandro Vélez. Tras la decisión de Gragera de pasarse al PP, Montero de Espinosa y Carlos Urueña han insistido hoy en que están centrados en sus delegaciones. "La ciudad está mejor que hace cuatro años cuando empezamos y eso es lo que nos importa", ha señalado la concejala. Los concejales de Cs están por tanto del lado del alcalde. "Nosotros nos vamos a mantener en el pacto de Cs y PP". El PP ficha a Gragera como candidato a la alcaldía de Badajoz y relega a Cavacasillas Sobre la posibilidad de pasarse ellos también al PP, Lara Montero ha insistido en que "a día de hoy no nos planteamos nada más que seguir con las delegaciones y hacer el trabajo que hemos llevado hasta ahora". "A día de hoy nos quedamos en Ciudadanos", ha rematado. Montero de Espinosa no cree que la situación que ahora se plantea con un alcalde no adscrito, que no tiene precedentes, no tiene por qué repercutir en la gestión municipal "que va a seguir prácticamente igual". Por su parte, Carlos Urueña, también ha confirmado que los tres concejales seguirán en Ciudadanos y sobre todo ha querido destacar que su preocupación en estos momentos es seguir trabajando en esta ciudad. Para Urueña son días complicados, pues es concejal de Vías y Obras y Bomberos. A Urueña le gustaría seguir en el ayuntamiento la próxima legislatura y asegura que no ha recibido ninguna llamada del PP. "Seguimos en Ciudadanos y seguimos trabajando igual que la semana pasada y la anterior". El concejal ha señalado que además del partido y el trabajo, la relación personal de los tres concejales con Gragera "es muy buena". "Es el mejor alcalde que podría haber".