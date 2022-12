El alcalde de Badajoz, hasta antes de ayer de Ciudadanos, será el candidato del PP en Badajoz a las próximas elecciones municipales. La presidenta regional de los populares, María Guardiola, comparecerá esta mañana en una rueda de prensa con el propio Gragera y con Antonio Cavacasillas, quien había sido la apuesta del PP provincial para encabezar la lista electoral y que ahora queda relegado a un segundo puesto. Gragera es el único que deja el grupo de la formación naranja en el Ayuntamiento de Badajoz para pasarse a otro partido que le asegure que sigue siendo alcalde. Los otros tres concejales de Cs (Carlos Urueña, Lara Montero de Espinosa e Hitos Mogena), permanecerán en el grupo, que gobierna en coalición con el PP y el exconcejal de Vox Alejandro Vélez, que deja de ser el único concejal no adscrito.

Incógnita resuelta. La propia Guardiola dio a conocer ayer la decisión en sus redes, donde colgó una foto con Gragera y Cavacasillas, los tres muy sonrientes, de la reunión que mantuvieron el pasado 8 de diciembre (festivo) en la sede del PP. Las palabras que acompañaban la imagen no eran menos explícitas: «Un mismo objetivo, un idéntico compromiso y un trabajo conjunto. La unión hace la fuerza», expresaba la presidenta del PP, sin dejar lugar a dudas.

La espita ya la había abierto esa misma mañana el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando anunció que el PP de Extremadura estaba «valorando» la posibilidad de fichar al actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, para ser el candidato de los populares a esta alcaldía. A estas alturas, cuando quedan menos de seis meses para las próximas elecciones municipales.

En una entrevista con EsRadio, Feijóo señaló que el actual alcalde de Badajoz es un «buen candidato» y que le constaba que el PP de Extremadura valoraba ficharlo. «El PP está abierto al talento político, nos interesa un partido donde no se trata de ser amigo de, de tener la influencia de, se trata del que gana y el que pierde», manifestó Feijóo en relación a la elección de los candidatos, una receta que dijo se aplica a sí mismo.

La decisión de que sea el alcalde de Ciudadanos el candidato del PP causó sorpresa y decepción entre el grupo municipal popular. Los compañeros de Cavacasillas no entienden este vuelco en las previsiones, pues la candidatura de su compañero de grupo estaba fraguándose desde hace un año, cuando fue nombrado coordinador local, cargo que en Badajoz no existía. Cavacasillas se hizo además con la portavocía municipal, para tener mayor presencia y el PP provincial hizo público el 31 de enero que era su apuesta para aspirar a la alcaldía de Badajoz. Nunca llegó a ser confirmado por la dirección nacional. Ahora ya se sabe el motivo de los dos desplantes que ha sufrido por parte de la dirección nacional. El último, del propio Feijóo, cuando ni lo mencionó en un mitin en Badajoz y, sin embargo, sí tuvo palabras de agradecimiento hacia Gragera.

La posibilidad de que Gragera fuese candidato del PP era un rumor a voces desde hace semanas. El portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Ricardo Cabezas, ya dio por tomada la decisión el 30 de noviembre. Esa misma tarde, Cavacasillas había tenido una reunión en Génova, cuyo resultado no trascendió. Al día siguiente el alcalde negó que el PP le hubiese ofrecido nada.

«YA GANÉ A GRAGERA» / A Cabezas no le sorprendió ayer todo lo que se iba sucediendo. «Ya lo dije yo», recordó. «Gragera me dijo que estaba obsesionado con él, que era un maleducado, que nadie lo había llamado y era todo mentira», se defendió. «Muy mal tienen que estar los cuadros del PP en Badajoz para que tengan que recurrir a la competencia», algo que para Cabezas «es una humillación tremenda». Pero, en su opinión, «cada uno en esta vida traga lo que quiere tragar y yo al señor Gragera ya le gané». Negó el candidato del PSOE que el actual alcalde sea un rival difícil. «Yo dependo de mí y de mi trabajo; hay algo que no tienen ni Cavacasillas ni Gragera; un partido unido y fuerte, ni uno ni otro ni sumando los dos».

Ni Gragera ni Cavacasillas quisieron hablar ayer. Hoy desvelarán sus razones: las que han llevado a uno a cambiarse de partido a pesar de que siempre negó que lo haría y las que el otro tiene para aceptar haber sido relegado.