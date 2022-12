"El sillón de la abuela", dice en voz baja y entre lagrimas Jesús González mientras lo arrastra desde el interior de su casa hasta la calle ayudado por su yerno. Está empapado y lleno de barro. No tiene gran valor económico, pero sí sentimental. El sillón como el resto de muebles y electrodomésticos de su casa han quedado inservibles después de que el agua inundara su propiedad, a pocos metros de la rotonda de acceso a las Casas Aisladas de Gévora. Ayer, más de 200 personas tuvieron que ser rescatadas del agua en Valdebótoa y Gévora por las intensas lluvias.

Desde la entrada hasta las cuadras el lodo lo cubre todo. En su parcela hay dos casas anexas, una que sirve a Jesús y a su familia de segunda residencia y otra que tiene cedida a una persona que ejerce de guardesa. En esta última el agua aún tiene 40 centímetros de altura, pero en ambas llegó a superar con mucho el metro.

Jesús vive en Gévora y cuando lo avisaron de la crecida del río no tuvo tiempo sacar nada de la casa, solo pudo poner a salvo a los dos caballos que tenía en las cuadras y a sus dos perros, que este miércoles por la mañana seguían en un desván, asomando las cabezas por la ventana.

Con un tractor pudo arrastrar su coche y alejarlo de la zona inundada. Otros dos tractores se quedaron bajo la techumbre en la que los resguarda. No sabe si funcionan, está esperando al mecánico.

Jesús no quiere salir en fotografías. Está angustiado y triste. Heredó la parcela de sus padres, a la que a su vez se la habían legado sus abuelos. "Me he criado aquí y nunca en la vida había visto algo así, ha habido otras crecidas, pero jamás ha entrado el agua en casa".

No tienen ni luz ni agua. Los motores se le han estropeado y tiene que comprar dos para poder sacar agua del pozo y poder limpiar el lodazal.

Jesús se viene abajo. Su hija Soledad trata de animarlo, pero tampoco puede contener el llanto. El agua se ha llevado muchos recuerdos y saben que no será fácil volver a ver su casa como antes.

Rescatado por la Guardia Civil

A poco más de dos kilómetros de donde Jesús y los suyos se afanan en retirar el lodo tiene Basilio González su vaquería. Enfundado en su mono de trabajo estaba esperando desde primera hora de la mañana para poder acceder a las instalaciones, aún cercadas por el agua. A él lo tuvo que rescatar ayer la Guardia Civil en una zódiac, en pocos minutos se quedó atrapado junto a sus animales. El agua le llegaba al pecho y se le estropeó el móvil. Solo podía esperar a que llegarán a salvarlo, reconoce que tuvo miedo.

Cuenta que la crecida fue tan inesperada que no pudo reaccionar a tiempo. "La fuerza del agua era tan grande que le daba la vuelta a las vacas, que remolineaban y se incorporaban buscando tierra firme. Fue increíble", asegura.

Algunos terneros no han podido sobrevivir. Hasta el mediodía no ha podido entrar en la vaquería a comprobar los daños, que son cuantiosos.

Basilio contemplaba de lejos a sus vacas junto a otros vecinos de la zona, que como él, esperaban que el nivel del agua bajase para poder acceder a sus propiedades y ver de primera mano los efectos de Efraín. "El agua embalsada no daña, el problema es la fuerza con la que ha llegado", comentaban entre ellos. La queja de muchos es que les haya pillado de improviso no por lo que haya podido llover, que nadie lo puede controlar, sino "porque no han informado de la cota que tenía el pantano de Villar del Rey". "Si lo hubiéramos sabido, habríamos tomado medidas antes de que comenzará a aliviar", criticaba Paco Bazaga.

Su casa está cerca de la vaquería y, por ahora, sigue inaccesible. Cuenta que su familia no tuvo que ser rescatada en barca "por los pelos". Dejaron a sus diez perros en el altillo y no cree que sus gallinas hayan podido sobrevivir. Esta mañana no sabían cuándo podrían regresar.

Ni Basilio ni Paco, como el resto, recuerdan una crecida semejante del Gévora. Lo sucedido ayer tardarán en olvidarlo.