Existe una capacidad o un arte -que se aprende- para saber exponer argumentos que apoyan una tesis y también los que sostienen la contraria, con igual convencimiento. De esta capacidad se ha hecho gala este miércoles en la sede del PP de Badajoz, donde la presidenta regional del PP, María Guardiola, ha comparecido con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y de Antonio Cavacasillas, coordinador local del PP y primer teniente de alcalde y el ayuntamiento pacense, pare confirmar que Gragera deja Ciudadanos para ser candidato a la alcaldía por el PP, un puesto para el que se estaba preparando Cavacasillas que, por ciento, será presidente local del PP, un cargo que hasta ahora no existía, provocando una especie de bicefalia en el partido, de la que no se esperan roces, a juzgar por la buena disponibilidad y la "generosidad" que Cavacasillas ha demostrado y de la que hace gala, sobre todo hoy.

Según Guardiola, ostentando la presidencia local, Cavacasillas va a "liderar" el partido en Badajoz. Ninguno ha concretado en qué puesto irá en la lista electoral. Dicen que es pronto y que la lista la confeccionarán Gragera y Cavacasillas, juntos. Tampoco han desvelado si el primer teniente de alcalde seguirá en el ayuntamiento después del 28 de mayo. "Él va a estar trabajando hasta ese día y a partir de ahí estará donde quiera estar", ha señalado Guardiola, quien ha asegurado estar "absolutamente convencida" de que los afiliados del PP en Badajoz van a entender el fichaje de Gragera. "Los afiliados quieren lo mejor para Badajoz y que gobierne Badajoz" aunque exista "un componente emocional" que se superará.

Ninguno ha dicho expresamente esta mañana que el fichaje de Gragera se sustenta en que las encuestas que maneja el partido le da mejores resultados en las próximas elecciones municipales de Badajoz si Gragera encabeza la lista, que si lo hace Cavacasillas. Los tres sostienen la decisión de Gragera de cambiar de partido y del partido de cambiar de candidato en que el lo mejor para Badajoz porque les une un proyecto común en beneficio del futuro de la ciudad, "por encima de las siglas y de los intereses personales y así debería funcionar siempre la política", ha subrayado Guardiola.

Gragera ha llegado ha reconocer que "es un paso difícil, meditado, que ha supuesto una reflexión profunda, pero lo doy con el pleno convencimiento de que es lo mejor para la ciudad y lo mejor para esta región". Eso a pesar de que siempre se había manifestado en contra de abandonar su partido. También Cavacasillas había reiterado que el PP tenía gente válida suficiente y no necesitaba a nadie de fuera. A la pregunta de qué lo ha llevado a cambiar de opinión, ha respondido alegando que Gragera no se puede considerar alguien ajeno a los populares: "No es que haya cambiado de opinión, es que estoy convencido de que Ignacio Gragera desde que nació es del PP, hubo un cambio en un momento determinado hacia otro partido y ha vuelto como el hijo pródigo".

La comparecencia estaba convocada en la sede del PP en Badajoz. También ha estado el presidente provincial, Manuel Naharro, artífice de la candidatura fracasada de Cavacasillas. Guardiola ha asegurado que la propuesta del candidato a la alcaldía es de la dirección regional y también de la provincial y así se la trasladarán al Comité Electoral Nacional, el mismo que no acababa de ratificar a Cavacasillas. Ya se sabe por qué. La presidenta del PP ha comenzado diciendo que la decisión anunciada es "crucial" y "va a permitir ofrecer a la ciudad de Badajoz lo mejor de la vocación política y lo mejor del servicio público". Una decisión que se sustenta en que "no voy a tocar aquello que funciona", ha manifestado Guardiola y esa es la máxima que han aplicado en Badajoz. El objetivo de haber fichado a Gragera, según ha dicho, es "presentar el mejor proyecto, los mejores perfiles y el mejor equipo para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas". El líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, no lo habría dijo mejor. La presidenta regional ha reconocido que el paso que se ha dado es consolidar "una alianza" que está dando "una buena respuesta" a los pacenses, con la que pretenden "mantener estabilidad y reforzar un proyecto que es ganador", en referencia a los resultados que, según los presentes, se están obteniendo con el gobierno de coalición de esta legislatura en el ayuntamiento pacense.

Gragera. "A día de hoy el PP es el único partido que garantiza una alternativa de éxito y de gobierno en Extremadura y en España"

Gragera ha manifestado que ha tomado esta decisión "por la plena confianza que se ha depositado en mí" y lo hace "arropado" por el PP regional, local y, sobre todo, "por la ciudad de Badajoz", como consecuencia de la "experiencia acumulada" durante los tres años y medio de gobierno de coalición, que "a pesar de todo lo que se pueda decir, ha sido y seguirá siendo un gobierno estable". Esa experiencia -ha dicho- lo ha llevado a la conclusión de que forman un equipo capaz de sacar adelante proyectos consensuados que han sido buenos para la ciudad. "Juntos estamos mejor", ha subrayado. "Para nosotros es un auténtico reto apasionante, lleno de ilusión por la ciudad, de ganas de cambiar la región y el país, y ese proyecto lo garantiza el PP". Tan convencido está. Tiene razón Cavacasillas, con sus palabras Gragera da a entender que lleva toda la vida en el PP. Un partido que, según ha dicho, "es reformista, abierto a la gente, generoso, que pone por delante a los vecinos y los proyectos antes que las personas o las siglas, aunque las siglas son importantes". No se ha quedado ahí. "A día de hoy el PP es el único partido que garantiza una alternativa de éxito y de gobierno en Extremadura y en España". Gragera ha sido afiliado de Cs hasta ayer y no un o cualquiera, pues pertenecía a la ejecutiva nacional de la formación naranja.

Gragera ha reconocido la "generosidad" de Cavacasillas, pues no es "habitual" que alguien que ya había creado una estructura local, dé el paso que ha dado. "Con buenas personas nada puede salir mal". El alcalde ha explicado que la oportunidad y este reto se lo plantearon Guardiola y Cavacasillas, no la dirección nacional del PP. "Con los datos que tenemos ahora mismo es la mejor opción", ha insistido Cavacasillas, que ha negado que haya sido nunca el candidato a la alcaldía . "En todo momento he dicho que tenía que tener la ratificación de Génova, nunca me han dicho que yo vaya a ser el candidato a la alcaldía".

Con lo ocurrido, Gragera será alcalde sin adscripción a ningún grupo político en el ayuntamiento pacense, una situación que en su opinión no tiene por qué afectar a la gestión ni al gobierno municipal. La dirección nacional de Cs ha pedido que deje el acta y lo acusa de tránsfuga. El alcalde de Badajoz no está de acuerdo porque dice que no se ha cambiado el gobierno ni el proyecto. "Para mí, el acuerdo programático del equipo de gobierno no cambia". Reconoce que se modifica su situación "personal" (se va afiliar al PP) pero "no las políticas de este gobierno municipal". Sus compañeros de grupo ya han confirmado, según adelantó este diario, que se quedan en Ciudadanos. Según Gragera, cuando les ha trasladado su decisión, le han transmitido que la respetan e incluso entienden sus razones, por el componente de amistad que los une. "Les he dejado claro que doy este paso pero que ellos están en libertad para que hagan lo que decidan". De todas formas, confía en que también den el paso de sumarse al PP y formen parte de su lista. No cree el alcalde que esta nueva situación provoque inestabilidad en el equipo de gobierno.

Cavacasillas. "Soy un ganador, no me gusta perder a nada"

Cavacasillas ha comenzado su intervención diciendo que "hoy es un día de felicidad", porque "hoy somos más fuertes que ayer gracias a la incorporación de Ignacio Gragera, al que agradezco que dé ese paso y forme parte de nuestro equipo y lidere la candidatura en Badajoz como número uno de la lista". Cavacasillas ha incidido en su "lealtad" al PP. Hoy se ha demostrado con creces. "Esto no es un proyecto personal ni de partido, de personas que generan equipos que generan proyectos y este es el mejor proyecto que podemos tener para Badajoz y Extremadura". Ha recordado que se afilió al PP con 18 años y ya perteneció a la candidatura del PP de 1999 con Miguel Celdrán. Después repitió en 2019 y entró en el equipo de gobierno "donde me dejé la piel por mis responsabilidades y espero haberlo hecho de la mejora manera posible". Como lo ha dicho ha sonado a despedida.

Para justificar el proceder de su partido, al relegarlo de la candidatura a la alcaldía, Cavacasillas ha defendido que el PP es un partido "diferente" que "cuenta con todos". Ha sido más sincero cuando ha tirado de metáfora. "Yo pertenezco a una multinacional (trabajaba en AstraZéneca) que ve ventas, y esas ventas son resultados y con los números que tenemos ahora, esta es la mejor opción, que Ignacio Gragera encabece lista del PP de Badajoz porque vamos a conseguir la mayoría absoluta y los votos para que Guardiola sea la próxima presidenta de la Junta". Tras estas palabras, no ha dudado en decir que su papel en esta historia es la de contribuir a ganar. "Yo soy un ganador y no voy a perder, porque no me gusta perder a nada", ha llegado a afirmar. Después ha añadido que "a veces uno tiene que pilotar y otras ponerse copiloto, pero el coche es de color azul". A todos los afiliados, votantes, familiares y amigos que ayer le enviaron "mil y un mensajes", cuando este diario adelantó que ya no iba a ser candidato, les ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Que estén tranquilos, éste es el mejor proyecto para la ciudad y que voten al PP".

"Ciudadanos es un partido en vías de extinción, pero tiene gente muy válida"

Guardiola ha señalado que lleva trabajando en la candidatura de Badajoz desde que fue elegida para llevar las riendas del PP extremeño, cuando comenzó "el proceso de escucha activa" de los ciudadanos de la región. Fue elegida en julio. "Es un acuerdo al que llegamos convencidos de que es el mejor acuerdo para Badajoz, por encima de las sensibilidades, de las conjeturas y de los personalismos". Guardiola ha agradecido también "la generosidad" de Cavacasillas y de Gragera, al tiempo que ha recalcado que si se ha llegado a este acuerdo ha sido porque existe "un consenso de todas las partes implicadas en que esto es lo mejor para la ciudad de Badajoz". Ha incidido especialmente en la "generosidad" de Cavacasillas, al que ha llamado líder y del que ha mencionado su "mirada larga y su templanza". "El tándem que forman Antonio e Ignacio es el mejor para Badajoz, es inmejorable", ha recalcado.

Así, ha apuntado que su trabajo se basa en la escucha de los sectores empresariales y sociales lo que no le permite tener líneas rojas. Por este motivo "yo no voy a renunciar ni al capital humano ni al talento que quiera venir a esta casa a sumar". Porque, eso sí, la presidenta del PP ha sacado a relucir que Ciudadanos es "un partido en vías de extinción", pero "tiene gente muy válida y valiosa y les digo que todo aquel que venga a sumar y a construir, a pelear por un proyecto de cambio en esta tierra, va a ser bienvenido".

En ese momento, ha aprovechado Guardiola para abrir la puerta a los votantes de Ciudadanos para decirles que "aquí está su casa" donde van a "sentirse cómodos". Porque el PP "es un partido ancho". Ya hay medios que dan por hecho que el coordinador regional de Cs, David Salazar, entra en el mismo acuerdo que Gragera y se pasa al PP. Guardiola no lo ha confirmado. Solo ha dicho que "con David tengo sintonía desde el primer minuto que soy presidenta del PP", como se ha demostrado con la presentación de una enmienda a la totalidad al presupuesto autonómico. Si deja Cs y se afilia al PP, "será una decisión que tenga que tomar él".

No sorprendería, a juzgar por las declaraciones que realizó ayer cuando defendió que Gragera tiene que seguir como alcalde aunque se vaya de Ciudadanos, a pesar de que la dirección nacional de la formación naranja no lo ve así. Guardiola ha asegurado que Salazar aún sigue en Cs. Gragera avisó a Inés Arrimadas de su marcha y hoy ha contado que entiende que para la líder nacional "la situación no es agradable, para nadie en Cs, pero creo que es la decisión correcta". Sobre el proceso que atraviesa su antigua casa no se pronuncia pero aduce que el "proyecto que puede garantizar una alternativa de gobierno en esta región y en este país es el PP y con eso he dicho más que suficiente".

En el PP de Badajoz han sido más obedientes que en Mérida, cuya gestora ha dimitido al conocer que el candidato a las municipales no será el previsto, Miguel Valdés, sino Fátima Mulero. Gragera ha lamentado esta reacción "porque los proyectos no son personales, son pensados en los ciudadanos". "Lo cómodo para cualquier dirigente es mantener todo como está, pero yo he venido a cambiar mi tierra".