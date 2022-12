El PP da un paso en firme para hacerse con la Alcaldía de Badajoz fichando como candidato al actual alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, quien hasta ahora pertenece a Ciudadanos. Fuentes del partido han señalado a La Crónica de Badajoz que mañana miércoles la presidenta regional del PP, María Guardiola, lo hará oficial en rueda de prensa. Comparecerá acompañada de Antonio Cavacasillas, quien irá en la lista de número 2. Cavacasillas es hoy por hoy coordinador local del partido y estaba llamado a ser candidato local, pero la dirección regional y la nacional han optado por esta otra posibilidad a tenor de los datos internos que se manejan.

La propia Guardiola ya da a conocer la decisión en sus redes, donde ha colgado una foto con Gragera y Cavacasillas, los tres muy sonrientes. Las palabras que acompañan la imagen no son menos explícitas: "Un mismo objetivo, un idéntico compromiso y un trabajo conjunto. La unión hace la fuerza", expresa la presidenta del PP, sin dejar lugar a dudas.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, había dicho esta mañana que el PP de Extremadura está "valorando" la posibilidad de fichar al actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, para ser el candidato de los populares a esta alcaldía. A estas alturas, cuando quedan menos de seis meses para las próximas elecciones municipales, el PP tiene ya la decisión tomada. No puede esperar más y Feijóo se ha encargado esta mañana de abrir la espita, para que no haya excesivas sorpresas.

En una entrevista con EsRadio, Feijóo ha señalado que el actual alcalde de Badajoz es un "buen candidato", que le consta que el PP de Extremadura valora ficharlo y ha anunciado "esta semana habrá alguna novedad al respecto". Tanto es así que el día marcado es mañana. "El PP está abierto al talento político, nos interesa un partido donde no se trata de ser amigo de, de tener la influencia de, se trata del que gana y el que pierde", ha recalcado Feijóo, que ha dicho que la misma receta se la aplica a sí mismo.

La decisión de que sea el alcalde de Ciudadanos el candidato del PP ha cogido por sorpresa al grupo municipal popular, que no acababan de dar por definitivas las palabras de su presidente nacional. Los compañeros de Cavacasillas no entienden este vuelco en las previsiones, pues la candidatura de su compañero de grupo estaba fraguándose desde hace un año, cuando fue nombrado coordinador local, cargo que en Badajoz no existía. Posteriormente Cavacasillas se hizo con la portavocía municipal, para darle mayor presencia y el PP provincial hizo público el 31 de enero que era su apuesta para aspirar a la alcaldía de Badajoz. Nunca llegó a ser confirmado por la dirección nacional.

Gragera es alcalde de Badajoz desde junio de 2021, cuando tomó el testigo de Francisco Javier Fragoso, del PP, que tuvo el bastón de mando municipal durante los dos primeros años de mandato gracias al acuerdo alcanzado entre las dos formaciones para repartirse la alcaldía, a pesar de la diferencia en el resultado electoral obtenido: el PP tiene 9 concejales y Ciudadanos solo 4. Cs gobierna en la capital pacense en coalición con el PP y un exconcejal de Vox. Suman así 14 concejales frente a los 12 que tiene el PSOE y uno de Unidas Podemos.

La posibilidad de que Gragera encabece la lista municipal del PP en Badajoz para las próximas elecciones es un rumor a voces desde hace semanas. El portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Ricardo Cabezas, ya dio por hecha la decisión a finales del mes pasado. Pero en aquel momento, el todavía alcalde pacense negó que el PP se lo hubiese ofrecido. En el PP provincial ya habían designado candidato a Antonio Cavacasillas, que es primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Badajoz, pero aún no ha sido ratificado por Génova y además ha sufrido sucesivos desplantes por parte del PP nacional, reacciones que se han interpretado como la negativa de su partido en Madrid a que encabece la lista de los comicios municipales en Badajoz.

Esta mañana, el alcalde pacense tenía varias convocatorias de prensa previstas y anunciadas que se han ido desconvocando paulatinamente a medida que transcurre el día. Ni Gragera ni Cavacasillas quieren hacer declaraciones. Mañana tal vez sea el día.