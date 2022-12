Los pasos de gigante se tienen que celebrar. En mayo de 2019 se cumplieron 1.000 trasplantes renales en Extremadura. La crisis sanitaria impidió conmemorar el logro, que no ha quedado en el olvido. Ayer se celebró en el Hospital Universitario de Badajoz una jornada para destacar este avance. El programa comenzó en 1990 y hasta la fecha se han realizado 1.160 trasplantes de riñón (y más de 250 hepáticos). «Detrás de estas cifras hay muchas personas que han recibido un trasplante, muchos donantes a los que hay que reconocer su generosidad y una actividad profesional multidisciplinar muy importante», destacó Luis López, coordinador autonómico de trasplantes de Extremadura.

López recordó que la crisis afectó al programa de donación y trasplantes durante dos años porque, por un lado, los hospitales estaban colapsados y porque los profesionales que se ocupan de la coordinación también son intensivistas y tenían que asegurar circuitos exentos de covid para pacientes trasplantados, lo que provocó que hubiese un descenso de hasta el 30% en el ámbito nacional del número de donantes y por lo tanto, de trasplantes.

Sin embargo, el responsable autonómico incidió en que la estructura de la red de trasplantes en la región es bastante estable, lo que ha permitido recuperar los datos y aunque todavía no tienen las cifras totales, posiblemente el año 2022 sea uno de los mejores de la serie histórica. Así, Extremadura seguramente terminará el año por encima de la media nacional en tasa de donantes (más de 50 por millón de población) y más de 90 transplantes de riñón y de hígado. Las extracciones en Extremadura se realizan en tres hospitales (Mérida, Cáceres y Badajoz), pero para los trasplantes sólo está acreditado el Universitario de Badajoz, tanto hepático como renal.

La evolución desde 1990, según Luis López, ha sido «evidente». Prueba de ello es que se ha llegado al trasplante renal de donante vivo. Los procedimientos quirúrgicos antes se hacían abiertos y ahora son por laparoscopia, semiabiertos, con menor agresividad, morbilidad y mortalidad. Una de las evoluciones más claras se evidencia en la supervivencia de los pacientes. Tal es así que el programa de trasplante renal cumple 33 años y todavía hay pacientes trasplantados de aquella época. En principio el trasplante renal tiene una supervivencia superior a los 30 años y el hepático, por encima de los 20.

A la jornada asistió el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que destacó que 1990 es un año para recordar, como lo es 2007 por el trasplante hepático. La razón, según Vara, es que fue cuando «el hospital se hizo mayor, porque un hospital gana en complejidad, en tecnología, es cuando se convierte en un gran hospital». Avances que, según el presidente de la Junta, no solo han servido a aquellos pacientes que han recibido un órgano sino a los que se han beneficiado de «una tecnología de altísimo nivel». Vara también quiso destacar el papel que han jugado el resto de hospitales en la donación y cómo se fueron incorporando tras las transferencias.

CALIDAD DE VIDA/ Francisco Gómez tiene un doble trasplante de riñón y páncreas desde 2003. Generó diabetes que le provocó una insuficiencia renal. «La calidad de vida de una persona en diálisis no es calidad», contaba ayer. La alternativa fue el trasplante, que «me cambió la vida», porque «de no poder beber ni siquiera agua porque no filtramos, te cambia la vida gracias a la persona que donó y a los familiares que tomaron la última decisión, volvemos a nacer». Francisco recordaba el día que lo avisaron. Estaba dando un paseo con su hermano por su pueblo, La Zarza. Era Navidad y estaba pendiente de que lo llamasen. En aquella época había que estar más en alerta porque se producían más accidentes de tráfico. «Lo importante es que salió todo bien y a día de hoy estoy contento y el riñón me sigue funcionando». En la actualidad, según apuntó, los trasplantados solo pasan una semana en el hospital.