La crisis de personalidad que está sufriendo Ciudadanos se trasluce en las reacciones dispares surgidas en relación a la decisión del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de abandonar la formación naranja y pasarse al PP para ser su candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Si por un lado, el secretario general de Cs, Edmundo Bal, exigía esta mañana que Gragera deje el acta de concejal "si tiene dignidad", en Extremadura no se dan por aludidos y van por libres. Bal no parece ser su referencia. El coordinador regional de Cs, David Salazar, no cree que Ignacio Gragera tenga que dejar el ayuntamiento, al contrario, piensa que es un buen alcalde para Badajoz y debe seguir siéndolo, aunque no pertenezca a su mismo partido. A eso se le llama generosidad.

El coordinador regional defiende que Gragera no tiene que dejar de ser alcalde "porque fue elegido legítimamente y está desempeñando una buena labor y el equipo debe continuar hasta el final de legislatura, porque es bueno para la ciudad". A Salazar parece no afectarle que una figura clave de su partido, miembro de la ejecutiva nacional y alcalde de la ciudad de mayor población de Extremadura, abandone sus filas: "Por encima de todo eso está el Ignacio alcalde". Respecto al posible desencuentro que pueda existir entre su postura y la que ha expresado Edmundo Bal, Salazar se limita a decir que tiene su propia opinión. El coordinador regional entiende que el órgano competente para exigir a Gragera el acta de concejal es el Comité de Garantías nacional. No contesta tampoco Salazar a las manifestaciones de Bal cuando rechaza el transfuguismo. Midiendo mucho sus palabras, en declaraciones a este diario, tras conocerse la decisión de Gragera, Salazar ha puesto en valor que Ignacio Gragera "con nosotros ha actuado con total pulcritud". Así describe el hecho de que el alcalde de Badajoz trasladase al partido su decisión. Gragera llamó a Salazar anoche para comunicárselo personalmente. Hecho está y, a diferencia de Bal, el coordinador regional no pone el grito en el cielo. "Al final perdemos a un alcalde de Ciudadanos, pero sigue siendo alcalde, que es lo importante, sobre todo en estos momentos tan complicados, la ciudad tiene un alcalde absolutamente solvente y eso es lo que demás debe importar". ¿Si eso no es generosidad, qué es? Salazar ha confirmado además que los otros tres concejales de Cs en el Ayuntamiento de Badajoz permanecerán en el grupo, como ha adelantado este diario. A partir de ahora, si no hay más sorpresas, seguirían siendo miembros del gobierno de coalición, con su excompañero de filas, el grupo del PP y el exconcejal no adscrito, Alejandro Vélez. Sea como sea, Salazar defiende sin excusas el proceder de Gragera. En este sentido, asegura que el alcalde de Badajoz "no ha mentido en ningún momento". Se refiere a cuando el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, anunció el 30 de noviembre que ya estaba decidido que sería el candidato del PP en Badajoz y Gragera aseguró al día siguiente que no había recibido ninguna oferta de los populares. Según el coordinador regional, el acuerdo entre el PP y Gragera se ha fraguado "en los últimos días". De hecho, la reunión con la presidenta regional del PP, María Guardiola, tuvo lugar el pasado 8 de diciembre, festivo, junto al popular Antonio Cavacasillas, que ahora ya ha quedado descartado como candidato a la alcaldía. Por último, Salazar no cree que la tormenta de hoy pueda afectar al gobierno municipal. "Se ha superado todo y también se superará esto", manifiesta.