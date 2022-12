La navidad con la que soñó Javier

La tarde noche del miércoles pasado llegó la revolución a esta unidad hospitalaria. Estefanía García es la responsable del departamento de decoración de El Corte Inglés en Badajoz. «Me llamó el director y me contó la historia de Javier, me preguntó si me subía al carro y le dije que de cabeza, y que ponía la mano en el fuego por mi equipo, como así fue, todos tiraron conmigo». Salieron de trabajar y se plantaron en el Materno los once integrantes del departamento, vestidos de negro con gorros de Papá Noel. Se pusieron manos a la obra. Entre ellos también el director de El Corte Inglés y, por supuesto, Sofía. Todos de manera voluntaria y entusiasta. «Fue muy emotivo», cuenta Sofía. Invirtieron más de cuatro horas. Los elementos decorativos son de la Navidad anterior: dos grandes soldados de plomo en la entrada, una alfombra roja en el pasillo, tres árboles y casitas, cortinas de luz y bolas de nieve colgando del techo. En la puerta de cada habitación (hay 11: 7 de hospitalización y 4 de aislamiento) se ha colocado un adorno con un gnomo, menos en la 504, que tiene un caballito de madera rojo. A Javier le gustaban mucho los caballos. En el hospital de día se han rescatado los elementos de decoración que ya tenía la unidad. «Como es su zona de batalla, que vieran su Navidad», cuenta Estefanía, quien no deja de repetir que «ha sido un trabajo maravilloso». Al terminar, ya en la calle «se nos caían los lagrimones». «Este ha sido el mejor regalo de la Navidad», expresa Estefanía.

Cuando niños y padres llegaron el viernes se sorprendieron. «Parece todo menos un hospital», cuenta Sofía. «Se han pasado cuatro pueblos, de lo bonito que lo han puesto», describe Carmen, quien quiere expresar que esta iniciativa es por Javier y por todos los niños que han pasado por esta planta. «Es duro, pero también nos llevamos muchas satisfacciones, son muchos más los niños que se curan que los que se quedan en el camino y para nosotros estos padres son nuestra familia». Para esta mujer, lo sucedido «es algo maravilloso, porque también se ha cumplido mi sueño, llevo muchos años detrás de esto y era el momento de hacerlo, porque el año que viene por estas fechas ya no voy a estar». Su sueño no termina este año, pues El Corte Inglés se ha comprometido a seguir decorando esta unidad en navidades sucesivas.

La familia de Javier no ha visto aún la planta decorada. María José trabaja en el Hospital Parque San Francisco, en Cáceres. La familia procede de Santa Marta de Magasca. Desde que le comunicaron el diagnóstico de su hijo, ella sabía que no se curaría. Como iban a ser sus últimas navidades «todo lo que me pedía, como cualquier madre, yo se lo compraba, veníamos los viernes y nos volvíamos con los adornos de Navidad de El Corte Inglés». Javier falleció la noche del lunes al martes, del 8 al 9 de enero. El día de Reyes se había celebrado el sábado anterior. Ya tenía las defensas muy bajas y le pidió a la oncóloga «que por favor lo dejara irse a casa, porque los Reyes Magos no sabían dónde estaba y no iban a saber dónde dejarle los regalos». La convenció y se volvieron. María José habló con el alcalde de Santa Marta para pedirle que Sus Majestades fuesen a verlo después de la Cabalgata. Así lo hicieron. «Mamá, he sido el niño más feliz porque han venido los Reyes a mi casa». Cuenta su madre que Javier nunca se quejó. «Mamá, sé que no me voy a curar nunca, pero he sido feliz», le dijo aquella noche. María José tiene a su niño siempre consigo. «Este año verá cómo se ha decorado toda la planta y estará muy contento».