A pesar de que aún faltan dos semanas para celebrar el día de Navidad, Papá Noel quiso aprovechar ayer que la lluvia dio una tregua a Badajoz para visitar a los niños de la ciudad y realizar un pasacalles por el Casco Antiguo, una actividad novedosa dentro de la programación organizada por el ayuntamiento. Así, comenzó su recorrido en la plaza Alta, bajó por la calle San Pedro de Alcántara, cruzó la plaza de la Soledad y las calles Francisco Pizarro y Menacho y subió por la calle Guardia Civil hasta llegar al paseo de San Francisco.

Durante el trayecto, los niños que fueron con sus padres y abuelos a verlo pudieron acercarse a él, chocar la mano y les entregaron las cartas que habían escritos con sus deseos y regalos. María le pidió un peluche de Vera y Bartlevy, David un parking de juguete con 20 coches, Martín un Mr. Potato, Cristian una Nintendo, Lucas un sillín de un patinete y Aitor muchos Lego y Pinypon Action. Al finalizar el recorrido estuvo haciéndose fotos con las decenas de pequeños que había en el paseo.

Papá Noel apareció por la plaza Alta en su trineo mágico junto con dos de sus renos, Rodolfo y Brioso, y algunos de los elfos que iban haciendo malabares, interaccionando con los niños y ayudándole con las cartas que les entregaban y que luego depositaban en el buzón. Conforme avanzaba el pasacalles la gente se unía a él y en la Plaza de la Soledad se detuvo y estuvieron bailando villancicos. Además, un cañón lanzaba nieve artificial para darle un efecto más navideño a la mañana pacense.

Papá Noel reconoció a muchos de los niños que se acercaron a verle y les pidió que no se olvidaran de entregarles las cartas para que, cuando pase por sus casas en la madrugada del día 25, les pueda dejar muchos regalos en los balcones y debajo de los árboles. También estuvo cantando villancicos con ellos y gritando «¡Feliz Navidad!». Los vecinos que no se habían enterado del pasacalles se asomaron por las ventanas ante el alboroto que iba formando a su paso. Asimismo, trasladó a la gente que compre en los comercios locales y que «ni la raza ni el sexo os separe» en estas fiestas.

No es la primera vez que se realiza esta actividad, dentro del programa ‘Badajoz es Navidad’, el pasado año se llevó a las barriadas de San Fernando o Cerro Gordo, por ejemplo, pero si por el Casco Antiguo y, aunque se adelantó un día, muchos acudieron a mirarlo. A Magdalena Fermoselle le pareció «muy bien» porque los niños tienen otra motivación y anima a la zona, además de que es una alternativa a la cabalgata de los Reyes Magos. Por su parte, Choni Ramos coincidió en la ilusión que supone, sobre todo, para los niños pero consideró que se organizó con demasiada antelación y que quizás no se le dio mucha publicidad. Antonio Diente, que llevó a su hija, tildó de «innovadora» la acción porque además permite a los más pequeños que puedan ver a Papá Noel, que les gusta mucho, y no solo a los Reyes Magos.