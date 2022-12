Con cuatro meses de retraso una semana más o menos podría no tener trascendencia. Pero la asociación de madres y padres de alumnos (ampa) de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz sí cree importante que, dado que ya se ha solucionado el problema con la contratación de vigilancia en los colegios, las clases deberían comenzar este mes de diciembre, al menos con una primera toma de contacto entre alumnos y profesores, para evitar perder más tiempo en enero.

La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, confirmó la semana pasada que las clases, que deberían haber empezado en septiembre, finalmente podrán comenzar en enero. La presidenta de la ampa, Guadalupe Chamorro, reconoce que las familias están satisfechas por que «por fin» empiecen las escuelas, aunque siguen pensando «que la solución llega tarde». Además les parece que si ya se ha licitado la seguridad, en todo lo que queda del mes de diciembre hay tiempo suficiente para que al menos este mes se realice la recepción de los alumnos y el contacto con los profesores, para que los informen del material que necesitan y de este modo empezar las clases en enero «al cien por cien». «El ayuntamiento va a su ritmo, demasiado despacio», critica la representante de los padres, que no entiende que se pueda tardar tanto en firmar el contrato con la empresa de seguridad, en presentar la documentación, hablar con los directores de los colegios y trasladar el material. La presidenta cree que todo esto se podría solventar la próxima semana para que la recepción de alumnos se organizase la siguiente y pudieran durante las vacaciones preparar el material. Chamorro entiende que el perjuicio es sobre todo para los nuevos alumnos, que requieren periodo de acomodo.

Que se haya retrasado tanto el inicio del curso ha podido dar lugar a que algunas familias hayan desistido de seguir en las escuelas. En la ampa saben que esto ha ocurrido aunque no tienen datos de cuántos alumnos han decidido darse de baja y han optado por academias privadas. Desconoce si se reengancharán ahora. En todo caso, la presidenta de la ampa señala que de algunos instrumentos todavía quedan plazas libres. Alerta además de que todavía hay puestos de profesores sin cubrir. Comenta el caso de una de piano a la que no se ha presentado ningún aspirante por las condiciones que se ofertan. «Tienen tan descuidadas las escuelas, tanto las condiciones de los profesores como el servicio a los alumnos, que la gente está desmotivada».

"La música requiere disciplina y regularidad y cuatro meses es mucho tiempo perdido"

Este retraso puede suponer además un problema para los alumnos que quieren prepararse las pruebas de acceso al conservatorio. La presidenta aduce que los alumnos propios parten con «un poco de ventaja» a la hora de pasar al Profesional, más ahora si los que proceden de las escuelas municipales han reducido sus clases cuatro meses. «Es un tiempo que se pierde no solo en la enseñanza de contenidos, sino la rutina en sí, porque la música requiere mucha disciplina y regularidad para avanzar y cuatro meses es mucho tiempo perdido».

Durante todo este proceso, los padres no han recibido información alguna por parte de la concejalía. Sí de los profesores, con los que han mantenido algún contacto. La presidenta recuerda que el curso ya se retrasó el año pasado porque la concejalía quería que las clases no fuesen presenciales, a lo que se opusieron profesores y alumnos. Para justificar lo ocurrido este curso, el ayuntamiento aduce problemas administrativos. Han tardado en contratar a los vigilantes porque no había partida presupuestara, «por olvido, por dejadez o no sabemos por qué». Son los motivos que llegan a los padres.