Por un lado, la Candidatura Independiente de Empresarios (CIEM), que no está vinculada a ninguna organización empresarial y lidera el actual presidente de la Cámara, Mariano García Sardiña. Por otro, la patronal pacense, Coeba. Son las únicas dos candidaturas que se presentan a las elecciones de la Cámara de Comercio de Badajoz, que se celebrarán el próximo 9 de febrero.

Las elecciones en la Cámara se convocan cada 4 años para renovar las 30 vocalías que componen el pleno, de las que 27 son miembros electos y 3 de la Creex (Confederación Regional Enpresarial Extremeña). Las vocalías se distribuyen por sectores económicos. En las últimas, se impuso Coeba por mayoría. También se presentaron Óptima (liderada por OPA y Fecoba) y Red Actiba (con la Federación Empresarial y de Autónomos de Badajoz a la cabeza).

En esta nueva cita solo son dos las candidaturas y se da la circunstancia de que Mariano García recibió el apoyo de Coeba para presidir la corporación, cargo en el que pretende seguir, ahora fuera de esta organización empresarial, que preside Javier Peinado, que sigue siendo vicepresidente de la Cámara, aunque la relación entre ambos, Garcia y Peinado, está rota. Mariano García reclama elecciones en Coeba, que Peinado se resiste a convocar, aunque el presidente de Coeba defiende que la ruptura es anterior, cuando el presidente de la Cámara empezó a «ejercer por libre» en la Cámara. El presidente de Coeba lo tiene claro: «Ha habido transfuguismo».

Para esta nueva cita electoral, Mariano García lidera una candidatura que presentó públicamente el pasado 22 de noviembre y que ayer formalizó con el respaldo de más de 200 avales, según informó CIEM con un comunicado.Se necesita un mínimo de 90. «Esta cifra demuestra la fortaleza que tiene esta candidatura», destacó el candidato. El presidente en funciones de la Cámara está acompañado de «empresarios y autónomos de reconocido prestigio de toda la provincia de Badajoz que conocen perfectamente las necesidades empresariales», todos de distintos sectores empresariales.

El todavía presidente incide en que «por primera vez se han incorporado tres pilares arraigados en la región como son el mundo agrario, el taurino y el cinegético», además de otros que tienen presencia en la Cámara tradicionalmente como la hostelería, el turismo y el comercio local. También destaca que la CIEM «no se presenta bajo el paraguas de ninguna organización empresarial sino que viene de la mano de empresarios y autónomos de manera independiente e integradora». CIEM hizo pública ayer la lista.

LISTA SIN VALIDAR/ No así Coeba, que la reserva hasta que no esté validada por la Junta Electoral. Coeba formalizó ayer por la tarde la candidatura a pesar de que defendía que el plazo era más prolongado. Peinado explica que por «la tipología» de las elecciones a la Cámara, una candidatura no la puede encabezar nadie «y sería una osadía» plantearlo, puesto que se vota por sectores de actividad. Son nueve grupos estancos, de manera que las empresas votan solo en el grupo a las que se hayan presentado en esa categoría. Puede ocurrir que cuando se configure el pleno, una candidatura gane por número de plenarios para decidir los miembros del comité ejecutivo, pero no en todos los grupos y puede que el cabeza de lista designado no salga. Así, Peinado señala que la candidatura de CIEM podría quedar «descabezada» si no saca ese puesto en la categoría por la que va García Sardiña. «Lo cauto y lo sensato es presentar la candidatura y cuando se sepa el resultado vemos quién ha ganado y qué empresas tienen representación y a partir de ahí tomar las decisiones», razona, como se hizo en las anteriores elecciones.

En las últimas, por cierto, se vaticinó que Peinado sería el presidente, pero no ocurrió «por decisión mía propia, que no tenía interés en presidir la Cámara de Comercio». En estos momentos, asegura que en Coeba no está decidido quién va a ser el presidente de la Cámara. A la pregunta de si quiere serlo, Javier Peinado responde: «No tengo ningún interés, si hubiese querido lo hubiese sido en 2018, todo el mundo lo preveía y no quise serlo». Peinado además de presidir Coeba es secretario general de la Creex. «Yo estoy a disposición de lo que determinen los órganos de gobierno de Coeba, tanto para ahora como a posteriori, otra cosa es mi apetencia personal, que no va por ahí», insiste.

El presidente de Coeba asegura que les ha costado componer la candidatura, pero porque «ha habido muchísima demanda» y han tenido que seleccionar entre las empresas interesadas, con criterios de proporcionalidad por sectores, por territorios, por las dimensiones, la presencia de autónomos y de mujeres. La suerte está echada. O no.