El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, pidió ayer que los acuerdos que se alcancen en el ayuntamiento para la mejora salarial de los empleados municipales no sean a costa de amortizar plazas, como se intentó hacer con la equiparación salarial de la Policía Local de Badajoz, que finalmente no salió adelante. Cabezas compareció ayer para hablar de la reunión que mantuvieron el domingo el equipo de gobierno y CSIF, de la que resultó la desconvocatoria in extremis de la protesta anunciada para el lunes por el sindicato.

Cabezas pidió «transparencia» al equipo de gobierno sobre el proceso de negociación, lamentó que no se haya tenido en cuenta a la oposición, a pesar de que el acuerdo que se pueda alcanzar comprometerá de por vida a la capacidad financiera del ayuntamiento y defendió que hagan partícipes al resto de lo sindicatos. El portavoz socialista ve interés electoralista, pues hay elecciones sindicales en febrero y en mayo municipales y reclamó que «no se firme nada para salir del paso». Lamentó además «los cuatro meses perdidos» por el alcalde, Ignacio Gragera (Cs), pues en agosto se llegó a un acuerdo con los sindicatos para empezar a reunirse pero no se ha avanzado hasta que CSIF convocó la protesta. El PSOE espera que se ponga un plazo temporal al acuerdo de subida salarial y que en la negociación no se hable de dinero al principio, porque primero hay que determinar las necesidades de cada servicio. «Las negociaciones son duras, porque a lo mejor a todo el mundo no se le puede dar la misma subida», advirtió, al tiempo que rechazó los «falsos acuerdos que luego no se cree nadie».