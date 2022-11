Con la boca pequeña, con un susurro minúsculo casi imperceptible y ante la insistencia de los de comunicación, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, afirmó ayer que su intención es presentarse como candidato a la Alcaldía de Badajoz por Ciudadanos, a pesar del futuro incierto de esta formación. A la pregunta de si su idea es presentarse con Ciudadanos se limitó a responder con un escueto "sí" para a continuación mantenerse en su posición de mutismo. "No tengo nada más que decir al respecto porque al final se va a malinterpretar y no quiero que haya ni una sola malinterpretación posible que nos despiste ni un solo segundo de la gran carga y responsabilidad que ahora mismo tenemos sobre nuestros hombros que es llevar a la ciudad de Badajoz a la culminación de todos los proyectos que tenemos encima de la mesa". Para el alcalde, sin embargo, esta respuesta no era una confirmación y cuando tenga que anunciar algo, así lo hará.

Pero no es la candidatura del partido naranja la que ahora está en cuestión, sino que la insistencia de conocer las intenciones de Gragera viene derivada de los últimos acontecimientos en el PP local y las dudas surgidas en torno a su candidato aún no oficial, Antonio Cavacasillas. La visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada a Badajoz, en la que no mencionó a Cavacasillas en su discurso pero sí a Gragera -como alcalde que es-, hizo saltar de nuevo las alarmas sobre la interinidad de Cavacasillas como candidato. Gragera no quiso hablar entonces y también ayer se resistió.

Al ser preguntado si lo habían llamado del PP, se negó a responder. «No me pronuncio, cualquier manifestación mía se va a malinterpretar, vamos a trabajar en el día a día, de manera conjunta y leal». ¿Se va a presentar por Ciudadanos? «Sí, pero yo no tengo nada más que decir al respecto, porque no quiero que haya ni una sola mala interpretación posible que me despiste».