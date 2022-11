La Fiscalía de Badajoz pide 12 años de prisión para un hombre por un delito de agresión sexual sobre una mujer en la piscina de la casa rural en la que estaban con otros matrimonios, unos hechos que juzgará la Audiencia Provincial de Badajoz mañana martes.

Según el escrito de acusación remitido por el Ministerio Fiscal, el acusado acudió en agosto de 2018 junto a su mujer y cinco matrimonios más con sus hijos a una casa rural. El 25 de agosto una de las mujeres de estos matrimonios quería bañarse en la piscina de las instalaciones, pero como no sabía nadar bien, el procesado, conocedor «de esa falta de destreza», se ofreció a acompañarla mientras el resto hablaban en una mesa en el patio. La piscina se hallaba en un enclave ligeramente más elevado, por lo que desde la mesa no podía divisarse. La mujer se metió en la piscina y se agarró al bordillo en una zona donde no cubría demasiado, pero el acusado «con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso» se lanzó también al agua, se colocó detrás de ella e introdujo su mano izquierda dentro del bikini en la zona vaginal, llegando a introducir varios dedos.

Además, con la mano derecha la empujaba fuertemente contra el foco de la piscina y la arrastraba hacia la zona con mayor profundidad, para que ella estuviera indefensa, aprovechando el miedo que le causaba el agua.

El procesado apartó la braga del bikini y trató de penetrarla con su pene y, aunque esta trató de zafarse, él la agarraba con mucha fuerza, impidiéndole que se marchara. En ese momento llegó a la zona de la piscina un hombre, lo que hizo que el procesado se apartase de la mujer, aunque aquél no pudo ver la situación. La víctima aprovechó la distracción para marcharse de la piscina y acudir a un lugar seguro junto con su marido y amigos.

La mujer, que presentó denuncia, sufre un daño psico-emocional que «es coherente causalmente con estos hechos», con secuelas «de carácter leve». Por estos hechos, la Fiscalía de Badajoz pide 12 años de prisión para el procesado por un delito de agresión sexual con penetración, con la agravante de alevosía, así como una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios morales causados a la víctima.