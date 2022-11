Reunión un domingo por la mañana, justo un día antes de la protesta anunciada por el sindicato. En estas condiciones se produjo ayer el acercamiento entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz y CSIF, que el 21 de noviembre, 6 días antes, había anunciado una concentración ante las puertas del palacio municipal coincidiendo con el pleno ordinario que se celebra mañana, para exigir mejoras laborales de los trabajadores municipales.

En la convocatoria de la protesta, el sindicato hacía hincapié en la urgencia de convocar la mesa general de negociación y pedía que no se acordasen parcialmente mejoras «a espaldas de los órganos legalmente legitimados». El jueves pasado, a preguntas de la prensa, el alcalde, Ignacio Gragera, se mostró abierto a reunirse con CSIF para empezar a negociar y dijo que lo harían esa misma semana. Ayer tuvo lugar el encuentro, en el que estuvieron el propio Gragera (Cs), el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas (PP), el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, y la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena (Cs). Por parte de CSIF asistieron Julio Palomo, David de la Montaña, Antonio Trevijano y Francisco Toro.

Nada había trascendido de que esa reunión se iba a producir. Pasadas las tres de la tarde, a través de una nota de prensa, el ayuntamiento informó de que el equipo de gobierno había mantenido un encuentro esa misma mañana con dirigentes de CSIF para «avanzar» en la negociación de la mejora de las condiciones de los empleados municipales. Solo informó de que el objetivo es la reestructuración y modernización de los servicios municipales y que han quedado en mantener una nueva reunión esta semana para «concretar» las propuestas presentadas y después incluirlas en el seno de la mesa general de negociación. En la misma nota, sin que CSIF hubiese anunciado que desconvocaba la protesta de mañana, el equipo de gobierno valoraba «positivamente» esta decisión, que interpreta como «muestra de buena voluntad para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes».

Ni el equipo de gobierno ni CSIF detallaron hasta dónde quieren llegar. Por parte del sindicato, Toro explicó a este diario que no puede plasmarse un acuerdo mientras no haya viabilidad por parte de los servicios económicos y de Intervención del ayuntamiento. Toro recordó que su sindicato lleva tiempo reclamando medidas para la mejora y actualización de los servicios públicos, que atañen al incremento salarial porque hay conceptos retributivos «totalmente obsoletos» y los trabajadores municipales están sometidos a una carga laboral «muy por encima» de la que está catalogada. Apuntó que los llamaron del ayuntamiento para intentar cerrar un calendario de negociación. Según explicó, ayer llegaron a «un principio de acuerdo» según el cual serán estudiadas todas las medidas, que tendrán que pasar por mesa de negociación «pero previamente se nos ha escuchado, con una intención bastante positiva». En CSIF les da igual que se haya solucionado «in extremis», un día antes de la protesta. Toro señaló que el paquete de medidas «globales» es muy amplio, abarca desde promociones interna, reclasificaciones laborales para muchos colectivos, reconocimiento de la Administración digital y el desarrollo del grupo B. Todo está cuantificado, pero el sindicato no quiere desvelar sus estimaciones porque forman parte de su negociación. Sí subrayarque las mejoras que piden son para «la totalidad de los trabajadores municipales», no con una subida salarial lineal, pero sí que todos se sientan identificados.

CSIF es el sindicato mayoritario en el ayuntamiento, con más del 43% de representatividad. Los demás por tanto suman mayoría. A resto cogió por sorpresa la reunión con el equipo de gobierno. UGT y CCOO la interpretaron en clave electoral. Las elecciones sindicales en el ayuntamiento son en febrero. «Me parece un circo electoral», manifestó Héctor García, de UGT, a quien sin embargo, le parecería bien si se consiguen beneficios reales para los trabajadores, «lo logre quien lo logre», y no solo sea la estrategia de cada cuatro años para «arañar algún voto de aquellos que aún se creen estas manipulaciones». Aun así, este sindicato alertó de que es «absolutamente ilegal» que el alcalde se reúna exclusivamente con un sindicato al margen de la mesa de negociación para alcanzar acuerdos en materia laboral.

Por su parte, en CCOO Ángela de la Montaña también apuntó que cada cuatro años en el ayuntamiento el equipo de gobierno se reúne «en el despacho oval a puerta cerrada» con CSIF y ninguno de los acuerdos adoptados «han tenido validez». Pero esta vez cree que se han traspasado «todas las líneas rojas». En CCOO apuntan que en CSIF sabían que la protesta de mañana no iba a tener recorrido. «Lo de hoy ha sido una maniobra de urgencia a petición del CSIF y con apoyo mutuo del equipo de gobierno sin ningún cuerpo legal»..

Toro aclaró que su sindicato lleva presentando en mesa sus demandas desde hace tiempo y acusó al resto de sindicatos de «inactividad». Recordó que cuando en verano se manifestaron de forma espontánea los trabajadores, CSIF fue el único sindicato que los apoyó. A las críticas respondió diciendo que la campaña electoral ya está hecha porque CSIF «ha sido el único sindicato que ha llevado a la mesa de negociación propuestas serias y concretas». «Nosotros hemos presionado hasta el final y nos da igual que haya elecciones, nuestras primeras protestas fueron en primavera y no estábamos en campaña», recalcó.