El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar adelante este lunes la aprobación del último Plan de Impulso de la legislatura, que incluye inversiones por 16.498.822 euros. El pleno de la corporación municipal lo ha aprobado con el único voto en contra de Unidas Podemos, cuya portavoz, Erika Cadenas, ha criticado el incumplimiento de los dos planes anteriores y de compromisos adquiridos cuando su grupo les dio su apoyo.

El PSOE, sin embargo, ha vuelto a darle su respaldo (lo hizo con los dos planes anteriores también) porque además de compartir buena parte de los proyectos incluidos, se han incorporado 600.000 euros para un centro cívico sobre el parking previsto en Godofredo Ortega para Valdepasillas. El alcalde, Ignacio Gragera, ha comentado que "es una pena" que el plan no haya podido aprobarse por unanimidad.

La partida más importantes que incluye es de 4,7 millones para la primera fase de rehabilitación del conventual situado en la esquina de la calle San Juan con Bravo Murillo, que el ayuntamiento ya adquirió. Además, 4.440.000 euros para el aparcamiento de Valdepasillas y 2.830.000 para el proyectado en la circunvalación Reina Sofía, entre Puerta de Palmas y la rotonda de los Tres Poetas. Otras inversiones son: la construcción de un circuito de BMX (1.001.699 euros), la rehabilitación del antiguo Centro de Ocio Contemporáneo (COC) para biblitoteca municipal en el barrio de San Roque (119.790 euros), la restauración de El Revellín de San Roque y albergue juvenil (143.990 euros), la ampliación del cementerio de Gévora y construcción de un bloque de nichos (430.000 euros), obras en el salón de actos y salas del centro social de Valdepasillas y La Paz, en el edificio de los antiguos cines Puente Real (200.000 euros), mantenimiento del Museo Luis de Morales (47.795 euros), rehabilitación de la nave de la escuela taller (167.077 euros), obras de ampliación del espacio del parque de maquinaria del servicio de Limpieza en El Nevero (650.000 euros), la musealización del Hornabeque de Puerta de Palmas (60.500 euros), la adquisición de un vehículo para la máquina de vapor de los poblados (45.266 euros), suministro e instalación de parques (605.000 euros), cofinanciación del proyecto de rehabilitación del edificio de la concejalía de Juventud en Ronda del Pilar (347.448 euros) y la asistencia técnica para el estudio energético de los colegios de la ciudad y de los poblados con el objetivo de instalar en sus edificios placas fotovoltáicas (18.500 euros). Por cierto, esta última actuación era una propuesta de Unidas Podemos, según ha señalado su portavoz.

Para realizar estas inversiones el ayuntamiento pedirá un préstamo a los bancos antes de acabar el año, que amortizará en 2023 con el remanente cuando se liquide el presupuesto municipal.

El pleno ha vuelto a debatir sobre la bandera de Badajoz, por una moción que ha presentado el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que no ha salido adelante porque PSOE y PP han votado en contra, por considerarla precipitada pues insisten en que no existe aún consenso social y político. Razones que el alcalde, su grupo y Vélez han considerado "excusas". El concejal no adscrito cree que la moción no ha salido porque PP y PSOE no tienen la alcaldía. Unidas Podemos la ha apoyado introduciendo en la moción dos cambios, para que queden claro los requisitos para integrar la comisión que debe proponer el diseño y para que se eligiesen dos propuestas y se sometiesen a consulta popular. Véléz ha admitido la transaccional con tal de que la moción pudiese salir adelante, pero ni aun así. La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha anunciado que en diciembre o enero se reunirá la Comisión de Cultura y podría retomarse esta cuestión.

En un momento del pleno, Morcillo ha dado la cara por el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, del que ha hecho una defensa aguerrida como coordinador de su partido, después de que Vélez comentase que no sabía a quién dirigirse porque los populares carecen aún de candidato. Morcillo se lo ha tomado como un insulto.