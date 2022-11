El grupo Civitas ha adquirido el edificio de oficinas de Generali en la plaza de España de Badajoz, que hace esquina con la calle Ramón Albarrán, para rehabilitarlo y reconvertirlo en apartamentos turísticos. Así lo confirmaron ayer fuentes de la propia empresa, que no dieron más detalles de la operación, sólo que el bloque dispondrá, además de los alojamientos en alquiler, de once plazas de estacionamiento en el aparcamiento que ya existe en el sótano. Las mismas fuentes destacan «la situación privilegiada» de este inmueble, situado enfrente la Catedral de Badajoz. La intención es comenzar «de manera inmediata» la rehabilitación pero no avanzan la fecha de finalización.

Sería la primera incursión en Badajoz de la sociedad inmobiliaria que preside Alejandro Ayala en la adecuación de alojamientos destinados al turismo, no así de viviendas de alquiler, pues ya tiene otra actuación en la avenida de Elvas con una torre entera destinada a ‘build to rent’. Por lo demás, el grupo Civitas está inmerso en promociones de viviendas para la venta, en distintas fases y ubicaciones. Ha entregado las construidas en la calle Prim y Ronda del Pilar y en construcción están las de la Díaz Brito, así como en La Banasta. Su principal actividad se sitúa en la otra orilla del Guadiana, donde tiene promociones en la margen izquierda de la avenida de Elvas y viviendas unifamiliares en los terrenos de la antigua fábrica de Coca Cola, sin contar con el gran proyecto Campus Civita, situado entre la universidad, Cuartón del Cortijo y la autovía A-5, el más ambicioso de la promotora, con 2.700 viviendas en varias fases, cuyas obras de urbanización prevé comenzar en 2023.

El edificio de Generali en la plaza de España cuenta con bajo, tres plantas y entreplanta, con una superficie de unos 300 metros cuadrados por planta, en uso por distintas oficinas. La tercera está ocupada por completo por la Cadena Ser desde hace 25 años, cuando se trasladó a la plaza España desde su emblemática sede en la calle Santa Lucía. La entreplanta donde funcionaba el canal de televisión Localia se encuentra vacía. Indra también tuvo en este edificio su primera ubicación. En el resto del inmueble hay despachos de abogados, una asesoría y otras firmas. Todos tendrán que marcharse en función de la fecha en la que les venza el contrato del alquiler, si bien ya existen casos en los que se les está concediendo una prórroga para darles tiempo a su reubicación. Hay inquilinos que disponen de tiempo hasta marzo o abril. La inquietud y la incertidumbre es el tema de conversación de los últimos días en los encuentros en el ascensor, pues los actuales ocupantes han sido avisados la semana pasada de que tienen que abandonar el edificio.

Es el caso del servicio municipal de Policía Urbana, que funciona en la planta baja. El ayuntamiento tiene hasta el 15 de abril para desalojarlo. Su situación no es tan incierta pues dispone del local rehabilitado en la misma plaza de España donde estaba el centro de educación adultos Abril, cuya superficie es aún mayor que la de la planta baja que ahora ocupa. La idea del ayuntamiento es trasladar este servicio después de Navidad a la nueva ubicación. Encima de la planta baja existe una entreplanta que se encuentra en bruto y que ocupará en un futuro el servicio de Patrimonio, que ahora funciona en el palacio consistorial. Una ventaja del nuevo local es que cuenta con dos accesos, por la propia planta baja, para el público, y otro desde el portal de vecinos.