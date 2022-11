Antonio Cavacasillas no frunce el ceño ni tuerce el gesto. El coordinador local y portavoz municipal del PP no se inmuta. Su apariencia es de tranquilidad, a menos que la procesión vaya por dentro. Pero el 'run run' es imparable desde que anoche, en Badajoz, en una acto multitudinario del partido, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no lo citase en su discurso, a pesar de ser el posible candidato a la alcaldía de Badajoz, propuesto por su partido en la provincia desde el 31 de enero y aún no ratificado por Génova. En el apartado de agradecimientos Feijóo sí mencionó sin embargo al exalcalde popular ya fallecido, Miguel Celdrán, y a sus cuatro mayorías absolutas, a su sucesor, también del PP, Francisco Javier Fragoso, y -sorpresivamente- al actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para más señas de Ciudadanos, con el que el PP gobierna en coalición. "Gracias también al alcalde Gragera, con el que estamos trabajando y estamos gestionando la ciudad", señaló. De Cavacasillas -que lo escuchaba sentado en la primera fila junto a otros dirigentes populares, entre ellos la presidenta regional, María Guardiola- no dijo nada. Cavacasillas no pierde hoy la sonrisa mientras valora lo sucedido.

-Feijóo evitó anoche mencionarlo, no lo nombró. ¿Cómo se ha tomado este desplante? -Yo lo que vi ayer fue un acto espectacular: con muchísimas personas en el Palacio de Cristal en el Hotel Río, con dos personas que son el presidente nacional del PP y la presidenta regional, que hizo un discurso impresionante que rozó la eminencia. Lo que hizo el presidente fue solamente nombrar a los distintos alcaldes que desde el año 1995 vienen haciendo la ciudad que tenemos hoy en día, cambiándola por completo. Los nombró a todos ellos: a Miguel Celdrán, a Fran Fragoso y a Ignacio y recordó el buen trabajo que se está haciendo desde el equipo de gobierno. Ahora mismo no hay ratificado ningún candidato a la alcaldía de ninguna de las grandes capitales y, por lo tanto, cuando Génova lo haga estaremos pendientes y esperando ese día. -¿No le molestó entonces? ¿No fue un desprecio? -No era un acto para decir quién va a ser el candidato, sino con el que se pretende precisamente mejorar Extremadura y este país, porque como sigamos así vamos a encontrarnos con una situación muy lamentable. -En Cáceres, sin embargo, aprovechando el viaje de ayer, Feijóo sí se paseó por las calles con el candidato de la ciudad hermana. Aquí no lo hubo ni tampoco otra imagen pública de acercamiento con el que va a ser el candidato a la alcaldía de Badajoz. -En Cáceres fue con el coordinador o portavoz local. Fue una diferencia con Badajoz. Yo ayer tuve una comida con mis compañeros concejales y personal de confianza y lo único que hicimos luego es estar presentes en el acto. Pero nada más. No lo saquen de contexto cuando no hay ninguna situación ahora mismo anormal, sino que hay que estar contentos por un acto al que acudieron más de 700 personas. Hubo palabras del presidente conmigo a la entrada del Palacio de Cristal. -Hay quien ya lo ha interpretado como que en Madrid quieren quitarle del medio como candidato. -Las interpretaciones son individuales y personales y cada uno puede pensar lo que quiera. Yo desde luego voy a seguir adelante con muchísimo más ánimo y mucha más determinación. Tenemos algo más de seis meses para demostrar que nuestro proyecto es el mejor para la ciudad. -¿Se ve como candidato a la Alcaldía de Badajoz? -Lo que tengo claro es que tengo mucha ilusión, ganas, un magnífico equipo que se está dejando la piel a diario y un gran proyecto para la ciudad de Badajoz. -¿Pero sigue estando dispuesto a encabezar la lista del PP a las próximas elecciones municipales en Badajoz? -Cuando no dependen de mí, las cosas no me afectan. No es mía la decisión. La decisión es de las personas responsables y la estamos esperando. Una vez que ocurra ya tomaremos el camino correcto, que es seguir ayudando al PP para ganar las elecciones en Badajoz y en Extremadura el próximo 28 de mayo. -¿No hubiera querido tener anoche un mayor protagonismo en el acto con Feijóo y Guardiola? -No. El protagonismo ayer era para el presidente y para la presidenta. Ellos son los grandes protagonistas . Por tanto lo que hay que hacer es apoyar, como hizo el PP. -Existe un precedente. En octubre anunció un acto para la presentación de la estructura que lo iba a acompañar y se suspendió media hora antes porque en Génova dijeron que quería que asistiese alguien de Madrid. ¿Se celebrará? -La palabra es aplazar. El 27 de octubre lo que se hizo fue aplazar este acto y estamos esperando que haya una composición real para que cuando se pueda producir, lo tengamos, con el presidente provincial, Manuel Naharro, y la regional, María Guardiola, más alguien que seguramente venga de Madrid y el coordinador local del partido, que soy yo. -¿Hay conversaciones con Ignacio Gragera para que sea el candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz? -No tengo ninguna información sobre ello. No lo sé. -¿Cree que los populares de Badajoz aceptarían a un candidato de Ciudadanos? -Creo que el Partido Popular tiene personas suficientemente capacitadas en cualquier localidad de España como para poder asumir cualquier reto. No necesitamos que nadie venga a ayudarnos a ganar ningunas elecciones. -¿No se entendería? -Se entendería como se tiene que entender: el PP tiene suficientes personas capacitadas para poder estar como líderes. Este diario ha querido hablar con el alcalde de Badajoz, pero Ignacio Gragera no ha querido entrar a valorar las palabras que Feijóo le dirigió anoche. Gragera no ha negado ni tampoco ha confirmado que existan conversaciones para que sea el candidato del PP en Badajoz.