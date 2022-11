El Ayuntamiento de Badajoz quiere ahorrar costes en el consumo energético de los 36 colegios públicos de la ciudad y sus poblados y pretende hacerlo instalando placas fotovoltaicas en sus edificios. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Ignacio Gragera. Para poder hacerlo, va a incluir una partida de 18.500 euros en el nuevo Plan de Impulso, que pretende llevar al pleno ordinario de la corporación municipal, convocado el próximo lunes, 28 de noviembre.

Con este dinero se realizará el proyecto o se encargará una asistencia técnica y, a partir de ahí, habría que habilitar el crédito necesario para acometer la obra. "Entendemos -ha defendido el alcalde- que ahora es el momento de hacerlo porque no solo existe la necesidad, por cómo está actualmente el precio de la luz y del gas, sino porque además existe el compromiso del ayuntamiento de intentar ser cada vez más eficientes y más neutros en la emisión de gases". No cree Gragera que sea un proyecto complejo porque la estructura de gran parte de los centros educativos es muy parecida y una vez que se tenga claro el presupuesto se intentará dotar para que no ya el próximo curso académico, sino posiblemente el siguiente, una gran parte del consumo energético de todos los colegios de Primaria de Badajoz proceda de la generación propia a través de las placas.

El proyecto de las placas solares en los colegios es una de las dos partidas que el equipo de gobierno local ha introducido en el borrador del Plan de Impulso que presentó a los dos grupos de la oposición de la semana pasada, con inversiones por valor de 15,9 millones de euros. La segunda actuación que también se va a incluir es a propuesta del grupo socialista y consiste en la construcción de un centro cívico en superficie sobre el aparcamiento subterráneo proyectado en Valdepasillas, en Godofredo Ortega Muñoz, con una partida de 600.000 euros, con lo cual la cuantía global de Plan de Impulso sobrepasará los 16,5 millones. Dos de los expedientes del Plan de Impulso se aprobaron ayer en la Comisión de Economía y Hacienda por la vía de urgencia y la intención del gobierno local es llegar al lunes con estos dos nuevos que se van a incluir en el orden del día.

Una vez aprobado, el ayuntamiento sacará los pliegos para licitar un préstamo que después se amortizará cuando se cierre el presupuesto municipal de 2022, dejando eso fondos con unos fines sin un horizonte temporal limitado. "Ninguno de los proyectos de los últimos planes de impulso se va a perder, independientemente de cuándo terminen de ejecutarse", ha recalcado el alcalde.

El Plan de Impulso incluye entre sus inversiones la construcción de una nueva nave en el El Nevero para la concesionaria del servicio de limpieza, FCC, destinada a guardar maquinaria porque no caben todos los vehículos con los nuevos que se están adquiriendo y también para el personal. En concreto, esta mañana se han presentado parte de la nueva maquinaria con la que se va a renovar la flota del servicio municipal de limpieza en 2022, tras la renovación del contrato con FCC, que va a suponer la llegada de 53 vehículos, que sustituyen a antiguos. Hoy se han presentado los primeros ocho: 4 barredoras, una pala para desbrozar y recoger poda, así como de inspección. Según ha explicado el concejal del servicio, Alejandro Vélez, FCC se seguirá quedando con maquinaria del anterior contrato que junto con la que se está renovando no caben en las actuales instalaciones y se tiene que hacer una explanada más grande y colocar una gasinera para abastecer los vehículos de gas y ampliar el espacio para los operarios con nuevos vestuarios. "Es una actuación indispensable", ha defendido Vélez.

Nada de Unidas Podemos

El equipo de gobierno está a la espera de las propuestas que Unidas Podemos quisiera incorporar al nuevo Plan de Impulso, pues todavía no las ha presentado. Este grupo municipal condicionaba su apoyo a este plan a que se reuniese la comisión de seguimiento y ejecución, como se comprometieron cuando se aprobó el año pasado, así como a que se cumpliesen las inversiones que ellos incorporaron. Precisamente esta comisión está reunida este jueves. Gragera considera que independientemente del resultado de esta comisión, este grupo debería haber presentado ya sus propuestas. En todo caso, el plan de impulso podría aprobarse en el pleno del lunes, pues cuenta con 26 de los 27 votos, si bien el alcalde confía en que Unidas Podemos también lo apoye.

En la comisión de hoy se aborda el grado de ejecución de los dos planes de impulso anteriores, que es del 45%. El alcalde señala que también hay que tener en cuenta que existe un 30% restante de los proyectos que está en ejecución o licitado. Aduce que cuando se aprueban los planes es a finales del año en curso y son "muchos millones de euros" que implican "dificultades", no solo en la redacción de los pliegos sino los plazos de adjudicación son "elevados" y además la ejecución material es prolongada. "A mí no me preocupa que no esté todo pagado, porque no está todo ejecutado y la gran mayoría del plan se está ejecutando", como ya adelantó, cuando también reconoció que hay proyectos más retrasados, como los de la Fundación Municipal de Deportes.