Las Escuelas Municipales de Música de Badajoz, dependientes del ayuntamiento, siguen sin fecha para el comienzo del curso 2022/2023, a pesar de que las clases deberían haber empezado en septiembre. Tradicionalmente se iniciaban a primeros de octubre, pero por acuerdo de la corporación municipal se aprobó alargar este curso de septiembre a junio y, de hecho, los profesores están trabajando desde septiembre. No así los alumnos, cuyas familias siguen a la espera. Hoy de nuevo la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, no ha podido poner fecha al comienzo del curso, si bien ha reconocido que posiblemente no podrá hacerlo hasta enero. Siendo así, los alumnos tendrían solo seis meses de clase.

Morcillo ha respondido a preguntas de la prensa durante la presentación del programa de Navidad en Badajoz en el que, curiosamente, participan los alumnos del Coro y Escolanías de las Escuelas Municipales de Música, que están ensayando en el salón de actos de la Concejalía de Juventud y en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. El concierto tendrá lugar el 10 de diciembre dentro del programa del XXIV Encuentro de Corales Hermano Daniel, en el teatro López de Ayala. La concejala ha reconocido que le gustaría anunciar la fecha de inicio de las escuelas "porque no habría mejor regalo de Reyes". Morcillo ha insistido en que el motivo del retraso son "los trámites administrativos" porque "son lentos y tediosos", a pesar de que empezaron a trabajar en mayo para solucionarlos con tiempo. La responsable de Cultura ha recordado que hubo un problema presupuestario "que se solventó" y ahora está en licitación la contratación de vigilantes. Pero calculando los plazos del procedimiento, entiende que hasta enero no podrá estar resuelta. La concejala ha manifestado que "me gustaría que esto se solventara lo antes posible" y pide disculpas porque asume la responsabilidad que le compete "aunque no es toda". Morcillo ha confiado a que el próximo curso pueda comenzar en septiembre, como se comprometieron. Esta situación ha provocado las quejas de las familia de los alumnos. El pasado 21 de octubre la asociación de padres convocó una protesta delante de la iglesia de Santa Catalina, donde la Concejalía de Cultura estaba celebrando la gala de los Premios Ciudad de Badajoz. Entonces la previsión es que las escuelas de música pudieran iniciar las clases a primeros de noviembre.