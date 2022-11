Después de dos meses de retraso debido principalmente a los materiales, un problema que está siendo habitual en los últimos tiempos, a partir de hoy comenzarán las obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua, un proyecto muy importante y esperado en Badajoz que inicialmente estaba programado para el mes de septiembre.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urureña, confirmó a este periódico que, de las cuatro zonas en la que se va a actuar, la primera en empezar será la de la avenida Ricardo Carapeto de San Roque, la más importante porque abarcará toda la vía, 1,5 kilómetros desde el puente de la barriada hasta la confluencia de la rotonda con la BA-20. En este sentido, entre hoy y mañana se llevará a cabo el acopio de materiales y seguidamente abrirán para hacer la renovación del sistema.

En este lote, uno de los problemas era que el firme no es titularidad del ayuntamiento si no de Demarcación de Carreteras, por lo que han tenido que solicitar permiso para ejecutar el proyecto ya que las tuberías irán por la zonas de aparcamiento de los vehículos. Asimismo, los materiales que se vayan a utilizar también se dejarán ahí y no en las aceras.

Aunque no pudo especificarlo con seguridad, Urueña indicó que cree que la actuación se iniciará desde la parte más cercana al puente y desde ahí seguirá hacia el final de la avenida, que es como se suelen hacer las obras de abastecimiento y saneamiento. La mejora se producirá en ambos lados de la carretera aunque lo más probable es que no se hagan a la vez para no tener más «interferencias» de las necesarias. Las dos redes son independientes pero en diferentes puntos se conectan, de manera que si hay alguna avería el agua puede seguir circulando.

También se cambiarán las acometidas a las viviendas y, de paso, el ayuntamiento aprovechará para arreglar y sustituir las aceras que estén en mal estado.

La siguiente actuación por importancia es la que se acometerá en la avenida María Auxiliadora. En este caso la idea es que comiencen la próxima semana para poder llegar a la puerta del colegio Salesiano Ramón Izquierdo, una de las zonas en las que se va a abrir el suelo, durante las vacaciones navideñas para que no haya clases y no afecte a los alumnos, profesores y padres. En este lote la obra se realizará en ese ramal de la carretera y de ahí saldrán ramificaciones al lado opuesto.

En la misma fecha, señaló Urueña, serán las de la avenida de Colón y la calle Cansino Rioboo, mientras que la de la avenida Enrique Segura Otaño tendrá que esperar hasta que pasen las fiestas por la cantidad de tránsito de peatones y vehículos al tratarse de una zona comercial. «Para no suponer un problema más en el tráfico», agregó.

PROYECTO

El plan de obra previsto no se ha modificado. El presupuesto del proyecto es de 2,12 millones de euros, de los que casi un millón son para el lote de San Roque que lo hará Aqualia. Algo más de 700.000 euros se invierten en María Auxiliadora, que lo ejecutará Construcciones Sevilla Nevado. Cubillana se encargará de la renovación de Segura Otaño por unos 175.000 euros, mientras que la de Colón y Rioboo, con una cuantía de casi 247.000, será a cargo de Cacho Nivelaciones y Contratas.

En las dos primeras el plazo de ejecución está marcado en cinco meses y en las otras dos, que son más sencillas, el periodo para concluirlas será de tres meses.