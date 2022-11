Como era de esperar, ayer se formaron colas delante del autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que durante dos días está en Badajoz, aparcado en Puerta Pilar. Hoy vuelve a abrir de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas o familias para cubrir sus necesidades básicas. Este autobús, que está recorriendo distintas ciudades desde octubre, es una iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones y funciona como una ‘oficina desplazada’ de la Seguridad Social. El vehículo cuenta con dos ‘despachos’: en el primero se ofrece información a los ciudadanos sobre esta prestación, se les realiza una encuesta para saber si pueden solicitarla y se les dice incluso la documentación que tienen que aportar. En el otro hay un funcionario voluntario que atiende la presentación de solicitudes, resuelve dudas o averigua cómo está una solicitud, para lo que es necesario presentar el DNI.

María José solicitó esta ayuda en marzo y aún no ha obtenido respuesta. Ayer guardaba cola para ser atendida. Se enteró por las redes sociales de que este autobús estaría en Badajoz y se acercó «para ver cómo está la cosa». En su casa solo entran los 500 euros que cobra su marido, José María, y pagan 325 de alquiler. Las cuentas no le salen. No han reclamado porque les dijeron que como mínimo tardarían 6 meses en recibir esta prestación. Julia sí la está percibiendo desde noviembre y ayer se acercó al autobús porque su familia va a cambiar de domicilio «y tengo miedo de que me la paren, aunque somos la misma unidad familiar», formada por los padres con dos niños. «Hay gente a la que se la han parado incluso por tener un hijo más y no es normal cuando hay niños de por medio». En su casa es el único ingreso que entra. Otra pareja, Luis y María, esperaba para saber si tenían derecho a recibir este ingreso. Ambos están parados, a la mujer se le va a acabar la prestación por desempleo «y no sabemos si podemos recibir esta ayuda, o como complemento, porque tenemos dos hijos». Todos ellos querían despejar sus dudas antes de que el autobús siga su ruta.