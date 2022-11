El Ayuntamiento de Badajoz no tendrá que adoptar ninguna medida para garantizar la seguridad vial en el cruce de calles donde los vecinos de urbanización de la Dehesilla de Calamón construyeron una rotonda, considerada ilegal por sentencia firme. La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acaba de dar la razón al consistorio pacense, que recurrió el auto de julio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz que, a partir del incidente presentado por la comunidad de propietarios para la ejecución de la sentencia de demolición, estimó que la rotonda se tiene que quitar, porque contraviene la normativa urbanística, pero como se había construido como solución a los problemas de tráfico para evitar accidentes, previamente el ayuntamiento debía adoptar alguna solución.

La glorieta está construida en un Núcleo Urbano Secundario (NUS), en suelo urbano no consolidado, que para desarrollarse requiere un plan especial que no está aprobado y por lo tanto esta obra, que carece de licencia, no se puede legalizar. El ayuntamiento acordó su demolición y los vecinos recurrieron a la justicia, que no les dio la razón. El citado juzgado falló en mayo desestimando el recurso de la comunidad de propietarios, que presentó un escrito posteriormente para que acordase no pertinente la demolición de la rotonda, sin perjuicio de su regulariación, argumentando que supondría un riesgo indudable para quienes circulan por el interior de la urbanización.

El juzgado no le dio la razón, tenían que demolerla, pero al mismo tiempo el auto recogía que el ayuntamiento tenía que buscar una solución para garantizar la seguridad vial. Como no estaba de acuerdo porque carecía de «encaje legal», el consistorio acudió al TSJEx que, en sentencia del 15 de noviembre, le da la razón. El TSJEx revoca el auto porque la jueza no puede añadir una condición a la ejecución, al ser un acto administrativo que compete al consistorio y no puede apartarse «sin causa justificada» de lo que dictó su propia sentencia. «El derecho a que la sentencia se ejecute en sus propios términos tiene un carácter objetivo en cuanto se refiere precisamente al cumplimiento del fallo sin alteración». Una alteración del cumplimiento solo podría obedecer a la imposibilidad legal o material de su ejecución, pero no es este el caso, según el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.