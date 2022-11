‘Tablao íntimo’ es la iniciativa que el próximo domingo, 20 de noviembre, estrena el bailaor Jesús Ortega en el Centro Flamenco que funciona en la Urbanización Guadiana de Badajoz. Pretende ser el embrión del concepto que quiere incorporar este artista en el futuro centro de artes escénicas que proyecta en la calle Moreno Zancudo, junto al Silencio, cuyas obras confían que empiecen a finales de este año o en enero. Badajoz tendrá así «el primer tablao flamenco de Extremadura», según Ortega.

Como llevan tanto tiempo de espera, el bailaor y Juan Carlos Guajardo, de la Asociación Cultural de Baile Flamenco, no quieren dejar pasar más tiempo y van a empezar a ofrecer espectáculos en su centro de formación de la calle Castillo de Azagala. Es un ‘Tablao íntimo’ porque «el público va a poder sentir hasta la respiración del artista, podrá ver su gota de sudor». Se asemejará, según explicó ayer Ortega, a «esas cuevas de Graná donde está ese público tan silencioso, tan cerca del bailaor o del cantaor, que es una forma de percibir el flamenco y de crear una sensación diferente y especial al espectador».

La programación comienza este domingo con dos funciones (19.30 y 21.00 horas) y la abre el propio Jesús Ortega acompañado de José Gómez ‘Fefo’ al cante y José Ángel Castilla a la guitarra. Se han puesto a la venta solo 50 entradas (15 euros) y están agotadas. Los que no se han enterado o no han llegado a tiempo, no deben angustiarse porque hay cerradas actuaciones hasta marzo con este mismo concepto.

El siguiente ‘Tablao íntimo’ está previsto en diciembre con las bailaoras Sara Ortega y Aroa Bravo. El 14 de enero, a las 19.00 horas, bailarán Rosa Belmonte y Carolina Domínguez, componente de Flamenco Joven de Extremadura, con Manuel Pajares al cante y el toque de Juan Manuel Moreno. El 28 de enero estarán otras bailaoras, Rocío Alcaide y Teresa Corzo. Rosa y Rocío proceden de Sevilla e imparten clases en este centro de formación. El 11 de febrero ocuparán este tablao dos jóvenes promesas del baile: Zaira Prudencio (alumna del centro, becada ahora en Sevilla), con David Vargas, de Granada, con el cante de Ismael Solomando y el toque de Mandolín García. El 25 de febrero estará la bailaora malagueña Raquel La Repompilla, que «no puede bailar mejor», con Manuel Pajares y Juan Manuel Moreno. En marzo hay fijados espectáculos los sábados 11 y 25. La primera fecha con las bailaoras Carolina Domínguez y Alba Expósito y, la segunda, con Irene Paula.

«Pretendemos -explicó Jesús Ortega- dar cabida a todos los artistas extremeños, que podamos trabajar en nuestra región, donde disfrutar de una programación de flamenco en la que siempre va a haber baile».