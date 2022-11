En poco más de una hora se ha solventado esta tarde de jueves el debate de los presupuestos de 2023 de la Diputación de Badajoz, que se han aprobado por unanimidad. Ha faltado saber el voto de la única diputada no adscrita, María Luisa Murillo, exalcaldesa de Alburquerque, expulsada del PSOE, que no ha asistido. PP y Cs han votado a favor del proyecto presentado por el grupo socialista, que gobierna con mayoría absoluta. Tras la votación, el presidente, Miguel Ángel Gallardo, ha apuntado que probablemente cada diputado elaboraría un presupuesto distinto pero se trata de que sea la propuesta del equipo de gobierno, no por sectarismo sino porque es su "obligación", de lo contrario, sería «un gobierno de concentración». Para Gallardo, la unanimidad alcanzada es fruto de «la escucha activa» que practica su gobierno con los municipios, «que nos permite tener una visión más global y menos discrepante que otras administraciones».

El portavoz popular, Juan Antonio Barrios, ha lamentado que la oposición haya poco tiempo para presentar enmiendas, pues los presupuestos se presentaron el 3 de noviembre y el 4 ya tenían el informe de Intervención. A lo que el diputado de Hacienda, José Carlos Contreras, ha contestado que las propuestas se pueden presentar a lo largo de todo el ejercicio, no solo en los días previos al debate, al tiempo que ha defendido que aun siendo los presupuestos del PSOE «recogen las necesidades de todos los ciudadanos de la provincia». El presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2023 asciende a 279 millones de euros (291 si se incluyen 12 millones del Plan Cohesiona de la anualidad de 2022 que se conceden este año) y representan un incremento del 8,24% respecto al anterior y un 18% por encima del de 2019, el primero de la legislatura. Contreras ha destacado que «son los mejores presupuestos de la historia de la diputación». Entre las principales novedades que incorporan está que reservan 2,7 millones a proyectos que votarán los ciudadanos de pueblos con menos de 20.000 habitantes (los llamados Presupuestos Participativos). Acaba de abrirse el periodo de votación entre 59 propuestas. Se pone en marcha la Oficina de Protección de la Legalidad para apoyar a los alcaldes en los pleitos urbanísticos y el programa de primera experiencia para jóvenes de 16 a 30 años que contratarán los ayuntamientos. Barrios ha echado en falta «más prudencia» en los cálculos del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) porque, en su opinión, se avecinan tiempos difíciles y la inflación y el incremento de precios dificultarán el abono de impuestos. Gallardo le ha respondido que las familias más humildes y trabajadoras están al corriente con sus pagos. En todo caso, el grupo popular destaca que la diputación sea, entre las tres administraciones, la más implicada con el reto democrático de los pueblos, convencida de que la población se asienta en los municipios con servicios. Así, ha puesto en valor el programa de lucha contra la exclusión financiera en localidades sin entidades bancarias, el apoyo a actividades festivas y deportivas, las formativas a través de las universidades populares y el plan de conservación de carreteras y ha mostrado su apoyo expreso a la actividad que desarrolla el Patronato de Tauromaquia. La única concejala de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa, ha dicho convencida que son unos presupuestos «muy ambiciosos», aunque echa en falta más apoyo para atraer inversiones y crear empleo en el sector privado. Incide esta diputada, que es concejala en el Ayuntamiento de Badajoz, en reclamar inversión en el Carnaval de Badajoz, una fiesta de Interés Turístico Internacional que «aglutina a toda la provincia». Contreras le ha contestado que todos los alcaldes podrían pedir para sus fiestas pero la diputación debe pensar en toda la provincia «al mismo nivel» y ha tachado de «localista» la petición de Lara Montero de Espinosa que, a su vez, ha puntualizado que la mitad de las comparsas que desfilan en Badajoz proceden de otros municipios. Ha insistido en que esta fiesta «aúna a toda la provincia, por eso la diputación debería estar más implicada». Gallardo ha entrado al final en este asunto al señalar que probablemente el Ayuntamiento de Badajoz no ha pedido ayuda. La diputación tiene una línea de subvenciones de 10.000 euros para las fiestas de Interés Turístico Regional, que Badajoz no solicita, solo lo hizo hasta 2019 para Almossassa, que es de Interés Regional. Desde entonces, para ninguna de sus tres fiestas de interés. En todo caso, el presidente ha puesto de relieve que precisamente Badajoz es una ciudad que se beneficia del apoyo de la diputación a la cultura. Prueba de ello es la actividad del Hospital Centro Vivo.