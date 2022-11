Dicho y hecho. El Ayuntamiento de Badajoz ha procedido este jueves a tapar el agujero abierto en la avenida de Europa donde estaba prevista la instalación de una isla de contenedores soterrados. La Dirección General de Patrimonio paralizó las obras de excavación a primeros de marzo por la aparición de restos arqueológicos, que además no tenían inicialmente seguimiento por parte de la constructora adjudicataria del proyecto, y el agujero ha permanecido abierto más de ocho meses, hasta que esta semana Patrimonio ha autorizado a cerrarlo y así se lo ha comunicado al ayuntamiento, que no ha tardado en iniciar los trabajos para la urbanización, que conllevan rellenarlo, asfaltarlo y colocación del acerado y bordillos.

También hoy se está tapando el hueco del agujero abierto junto al colegio General Navarro, donde aparecieron igualmente restos, pero aquí sí se han colocado los contenedores soterrados, para lo cual se ha desplazado varios metros la ubicación prevista y ahora se está cerrando el espacio abierto donde están los restos arqueológicos, que también se urbanizará.

Estas dos actuaciones forman parte del proyecto de instalación de 6 islas: dos en la avenida Segura Otaño, tres en la de Europa y la de Ronda del Pilar junto al General Navarro. En la avenida de Europa solo habrá una isla, a la altura de la tienda de Purificación García. Las otras dos ya se han descartado. La primera era la del agujero que ahora se está tapando. Estaba prevista una segunda enfrente pero los sondeos han revelado que también existen restos y si son de una construcción militar (el cuartel de La Bomba) están considerados Bien de Interés Cultural por la Ley de Patrimonio. De este contrato por lo tanto solo se han colocado 4 islas.

Existe otro contrato de contenedores soterrados en ejecución para tres islas más. Ya se han instalado los previstos en la calle Stadium, un segundo en la calle de la sede de la ONCE y el tercero está previsto en el inicio de la avenida Ramón y Cajal, al lado de la plaza de Reyes Católicos. Este plaza está en estos momentos en obras para habilitar plataforma única y van a esperar que al menos termine en esta esquina para que no haya interferencias entre ambas obras. Si comienza ahora la excavación para soterrar contenedores no habría espacio para mantener la circulación de vehículos.