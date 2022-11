La tercera sesión del juicio por el crimen del bar JM el día de Navidad de 2019, celebrada este miércoles, se centró en la declaraciones de los agentes de Policía Nacional, Local y Guardia Civil que intervinieron en el trágico suceso, además del visionado de los vídeos de las cámaras de seguridad del local. Los funcionarios que detuvieron a J. M. M. C. (dos locales y dos de la Benemérita que fueron de apoyo) coincidieron en que, cuando procedieron a su arresto en la calle Bailén, no iba mal vestido y no mostraba ningún síntoma de estar ebrio o intoxicado por otras sustancias, si no que estaba tranquilo acompañado de un grupo de personas.

En aquel momento, dijo que era el autor de los disparos, que había tenido un «arrebato» y que había cometido un error. Durante el traslado a dependencias policiales apenas comentó nada, solo que les habían estado increpando. Hasta un total de diez agentes declararon en el juicio. Uno del cuerpo Nacional afirmó que estuvo en el bar como cliente la tarde anterior y vio que estuvieron hablando en tono «desafiante» pero que no llegó a intervenir. Los que vieron el cadáver de Jonathan F. H. aseguraron que estaba en la calle a varios metros de la puerta del bar con el pecho descubierto y la cara tapada por la camiseta. Asimismo, explicaron que había casquillos en la calle. Respecto al primo de la víctima, , F. J. S. F., lo encontraron como en estado de shock repitiendo «mi primo, mi primo». Los policías también señalaron que en la calle Jara, donde estaba este último, no hallaron ningún arma y, por el contrario, si que localizaron un cuchillo debajo de un coche en la calle Bailen. Vídeos Las cámaras de seguridad del establecimiento recogieron lo ocurrido aquella mañana y el día de Nochebuena, ya que por la tarde el fallecido y su primo también acudieron al bar. En las imágenes que se mostraron al jurado, en blanco y negro, se ve como el acusado sale corriendo desde el fondo del local, una persona le intenta parar pero lo esquiva y se ven dos fogonazos de los disparos. La víctima cae al suelo, el autor apunta a F. J. S. F. y cuando Jonathan se intenta levantar le vuelve a disparar. Entonces se forma un tumulto, el detenido deja el arma en el suelo, que enseguida recoge otra persona, y todos salen para fuera del bar. En la sesión no se mostraron imágenes del exterior. La acusación particular presentó casi 30 vídeos, casi todos del día de antes en los que se ve una «actitud de compadreo, de amigos, de besos, abrazo, de buen rollo», según indicó el abogado de la familia del fallecido Fernando Cumbres. «Estamos sumamente satisfechos porque creemos que va a cambiar el relato que viene haciendo la defensa», manifestó al finalizar la sesión. A su juicio, se aprecia la rapidez del ataque, con dos disparos por la espalda y otro cuando se está levantando. Por su parte, la defensa mostró cinco en los que, como explicó el abogado Enrique González de Vallejo, se veía la agresión que había por parte de la víctima a su cliente, que se llevó la correa del perro de una chica o que se encaró con varias personas de las que había allí. Además, destacó que cuando le dispara la otra persona estaba de lado y no de espalda. Este jueves continua el proceso con más declaraciones de testigos.