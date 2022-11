El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz aspira a presentar y aprobar antes de que acabe el año un nuevo plan de impulso con inversiones para 2023 en la ciudad por valor de 15.896.000 euros, que quiere consensuar con los grupos de la oposición, como ya hizo con los dos planes anteriores. La reunión con los portavoces de los dos grupos de la oposición municipal estaba prevista ayer para presentarles el borrador, pero solo pudo celebrarse con el grupo socialista. Con Unidas Podemos será hoy. Ayer estuvieron el alcalde, Ignacio Gragera, el también concejal de Cs, responsable de Urbanismo y Vías y Obras, Carlos Urueña, el popular Eladio Buzo, que lleva la Concejalía de Economía y Hacienda, y el no adscrito, Alejandro Vélez, junto al portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas.

El alcalde mostró su confianza en que el plan de impulso pueda ser aprobado por unanimidad, como los dos anteriores, cuyas cuantías eran más elevadas (19 millones y más de 21, en 2020 y 2021, respectivamente). El mecanismo será el mismo que en los anteriores:el ayuntamiento pedirá un préstamo que se amortizará con el remanente cuando se liquide el presupuesto. El alcalde argumenta que el ahorro del ayuntamiento «no es infinito» y además en un entorno «tan complicado» de incremento de costes, entiende que hay que ser «prudentes». «Tenemos que guardar un colchón importante para hacer frente a futuros incrementos».

El objetivo de presentar el borrador a la oposición es que ambos grupos puedan presentar sus propuestas los próximos días. Gragera no descarta que el plan pueda llevarse al próximo pleno ordinario, a final de mes. De no ser posible, se convocaría uno extraordinario. El alcalde apuntó que hay inversiones en las que parece existir consenso, como la construcción de nuevos parking subterráneos y la rehabilitación del conventual franciscano de San Juan, cuyas cuantías acaparan buena parte del plan.

Cabezas apuntó que hace una semana pidió al alcalde que consensuase el plan de impulso «y ha recogido el guante».

El PSOE ya ha puesto sobre la mesa añadir a las inversiones previstas otros 800.000 euros para incorporar la construcción de un centro cívico al proyecto del aparcamiento subterráneo en Valdepasillas, para el que la propuesta del equipo de gobierno prevé una partida de 4,4 millones de euros. El plan incluye además otros 2,5 millones para el aparcamiento subterráneo anunciado en la avenida Reina Sofía, entre Puerta de Palmas y la glorieta de los Tres Poetas, así como 4,8 millones para la rehabilitación parcial del antiguo conventual franciscano de la calle San Juan, que el ayuntamiento ya adquirió. La obra completa superará los 7 millones de euros. También se reserva 1 millón de euros para la pista de BMX en Antonio Domínguez, junto al pabellón. Asimismo, están previstos 650.000 euros para una nave de ampliación del edificio de la concesionaria de la limpieza, FCC, en El Nevero, necesaria por la adquisición de nueva maquinaria. Otros 340.000 euros se prevén para el edificio de la Concejalía de Juventud en Ronda del Pilar, 450.000 para nichos en el cementerio de Gévora y 605.000 euros se destinan a nuevos juegos infantiles (de los que el PSOE quiere que 100.000 sean para un nuevo parque infantil junto al centro cívico de Valdepasillas), así como 200.000 para el Centro de Ocio Cultural (COC) de San Roque, donde posiblemente se mantendrá la sala de proyecciones.

Unos 3 millones de euros se reparten en actuaciones de menor cuantía, como 167.000 euros destinados a poner al día la sede del servicio de Alumbrados en la calle Manuel Alfaro y otras partidas para el albergue del Revellín, para el centro social de La Paz, el Museo del Carnaval, la musealización del Hornabeque de Puerta de Palmas y un vehículo transportador de hidrolimpiadoras. No se ha incluido, sin embargo, el aparcamiento subterráneo de la calle Prim porque el plazo de las obras de construcción de viviendas ahora en ejecución es de 24 meses.

Del plan de impulso del año pasado quedan proyectos pendientes. En algunos casos, según asegura el alcalde, ya están terminados los pliegos pendientes de ser publicados, como ocurre con la estación de bombero de San Roque, el cerramiento del campo de La Picuriña (inicios de 2023), la plaza del baluarte de Menacho y la cubierta de la torre de Espantaperros. No han avanzado actuciones como la climatización del fuerte y el quiosco y los baños del parque de la Legión o los nuevos huertos urbanos. «Como no hay fecha límite, esos proyectos no se van a perder, que la gente esté tranquila», aseguró Gragera, que sí reconoció que hay proyectos de la FMD que van más retrasados.