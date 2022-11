El periodista Jesús Cintora presenta en Badajoz su libro ‘No quieren que lo sepas’, que alcanza la quinta edición. La obra figura entre las más vendidas de España en la categoría de no ficción desde que salió a la venta. Cintora ofrece este miércoles una conferencia en El Hospital Centro Vivo a las 20.00 horas acompañado de la profesora de la Universidad de Extremadura Clara Sanz Hernando.

El periodista Jesús Cintora es uno de los referentes del periodismo político y social en España. Ha presentado espacios como ‘Las cosas claras’, en TVE; ‘Las mañanas de Cuatro’, en Mediaset; ‘Carretera y manta’, en La Sexta y programas en la Cadena Ser, donde trabajó con Iñaki Gabilondo.

Cintora ha unido la publicación de ‘No quieren que lo sepas’ a una gira por toda España con actos, de entrada gratuita, abiertos a las preguntas del público. Los asistentes muestran curiosidad, sobre todo, por lo que ocurre detrás en el mundo de la televisión, del periodismo en general, de la política o de la economía. En ‘No quieren que lo sepas’, Cintora investiga, opina y muestra un mapa «del verdadero reparto de poder en España, de los tapones que frenan los avances y hace una apuesta por la regeneración».

El autor parte de una narración de su infancia a finales de los 70 y comienzos de los 80. Hijo de ama de casa y ganadero de pueblo, Jesús Cintora se adentra así en sus inicios en el periodismo y las trabas que se ha ido encontrando para desempeñar la profesión con no pocos palos en las ruedas. Algunas valoraciones de Cintora en su libro y en entrevistas: «La gente está viviendo cada día robos a cara descubierta, con traje y corbata. Cada vez tardan más en darnos la cita con el médico de la Atención Primaria o en que nos vea el especialista o nos llegue una operación que nos tiene en lista de espera; vivimos el encarecimiento de los precios en la calle o en los recibos que llegan a casa; las desigualdades económicas van en aumento, porque sectores como la banca o la sanidad privada ganan cada vez más». “El periodismo es contar lo que pasa. Parece sencillo, pero se vuelve complejo o imposible cuando se trata de gente poderosa. En España no se ha contado igual lo que afecta a un ciudadano medio que a un jefe del Estado o a un constructor como Florentino Pérez que a mi abuelo, que era peón de albañil”. “El periodismo es un pilar fundamental en una democracia, porque debe hacerle llegar al pueblo lo que ocurre. Conocer lo que pasa puede dar pie a tomar decisiones. Si se oculta, estamos negando la posibilidad demejoras». «El respeto a la libertad de expresión hay que demostrarlo. No vale como simple eslogan. Hay gente que se llena la boca de consignas que no cumple cuando puede hacerlo».