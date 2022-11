La rotonda construida en un cruce de calles en la Dehesilla de Calamón, aunque ilegal, se hizo por un motivo concreto: evitar los accidentes de tráfico. Así lo ha entendido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 que, en un auto en vigor, reitera que la sentencia que obliga a la demolición de esta glorieta es firme y se tiene que cumplir, pero solo se podrá hacer en el momento en el que el Ayuntamiento de Badajoz adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en este lugar. El ayuntamiento no está de acuerdo y ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx) y, mientras no se resuelva, la rotonda no tendrá que ser demolida, según ha explicado el abogado de la comunidad de propietarios, Luis Díaz-Ambrona.

En esta situación está el conflicto con la rotonda construida por los vecinos en el cruce de la avenida sexta con la calle 3. Estas obras están ubicadas en un NUS (Núcleo Urbano Secundario), en suelo urbano no consolidado que, según las normas urbanísticas, su desarrollo requiere un plan especial que no está aprobado y por tanto esta actuación no se puede legalizar. No tiene licencia municipal. La obligación de demoler la rotonda está confirmada por una sentencia de 5 de mayo de 2022 del citado juzgado (que es firme ), que desestimó el recurso de la asociación de propietarios contra la decisión del ayuntamiento de que esta construcción fuese derribada. Tras esta sentencia, el ayuntamiento tenía que fijar la fecha de derribo. Pero los vecinos presentaron un escrito en el juzgado para que se acordase no pertinente la demolición de la rotonda, sin perjuicio de que se formalizasen los trámites administrativos para su regularización. Se basan los propietarios en que la rotonda se hizo para evitar «los frecuentes accidentes que se producían en el cruce» e insistía en que quitar la glorieta supondría un riesgo indudable para quienes circulan por el interior de la urbanización, «es desproporcionada y conduciría a resultados absurdos e irracionales». El ayuntamiento, como era de prever, se opuso y argumentó que la sentencia debía ser cumplida porque la rotonda infringe la normativa urbanística y la obra es clandestina. Siendo así, la titular del juzgado reconoce en un auto de 19 de julio que es inviable la pretensión de los propietarios de legalizar la rotonda. Si bien «también es cierto (y somos conscientes de ello) que la construcción de dicha rotonda ha puesto fin a los peligrosos accidentes de tráfico que se producían en el lugar», afirma la jueza. Todo ello la lleva, «por razones de interés general», a no acceder a la pretensión de mantener la rotonda pero la demolición solo tendrá lugar cuando el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para solventar los problemas que el tráfico de vehículos origina para los residentes en la urbanización. Por lo que insta al ayuntamiento «a que dé inicio en el menor tiempo posible a las actuaciones pertinentes para evitar el peligro que entraña la circulación en dicho cruce». De momento, lo que ha hecho es recurrir este mandato.