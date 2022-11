El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anunció ayer que el ayuntamiento realizará una auditoría de Ifeba para «clarificar» su situación. Lo hizo en el pleno extraordinario y monográfico celebrado a petición del grupo socialista porque no recibía la información que llevaba tiempo solicitando sobre el funcionamiento de la institución ferial, que ha dado lugar a que en la Feria de la Caza y la Pesca no se cobrase entrada y no se hayan celebrado otras ferias previstas.

Gragera realizó este anuncio tras la última intervención del portavoz socialista, Ricardo Cabezas, en la que avanzó que en el próximo pleno el PSOE va pedir una auditoría de Ifeba. Su grupo ha recibido la información que solicitó, pero ha sido con la convocatoria del pleno de ayer y, según detalló el concejal socialista Martín Serván, los informes de los técnicos municipales confirman que ha habido «cobros ilegales» a visitantes y expositores. «Ilegalidades manifiestas» de «una gravedad extrema» que el PSOE considera que tienen consecuencias. La responsabilidad política es «clara», según este concejal, que también aludió a la civil, patrimonial y «posiblemente penal». Según sus cálculos, se deberían devolver 1,2 millones de euros que no han prescrito. Serván reprochó a la concejala de Ifeba, Blanca Subirán, que tardase 5 meses desde que en mayo el jefe de Servicios Fiscales alertó de irregularidades porque no existe una ordenanza que regule los cobros, pero no fue hasta octubre cuando anunció su tramitación.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, incidió en que fue en 2015 cuando este funcionario, a título particular, realizó una reclamación, pero el equipo de gobierno no reaccionó. En mayo de 2022, esta vez oficialmente, reiteró la advertencia. «Esta lentitud clama al cielo», lamentó Cadenas.

El concejal no adscrito, Alejandro Vélez se alineó con Cs y el PP y defendió que «al final el servicio está prestado y no hay fraude a terceros». Vélez apuntó directamente al jefe de servicio: «hay determinados técnicos que juegan a ser políticos». Por su parte, Lara Montero de Espinosa, de Cs, recordó que Ifeba carece de ordenanza fiscal desde que se creó en 1989.

Subirán defendió que desde que en mayo tuvo conocimiento «por primera vez» de posibles irregularidades en Ifeba no han cesado para tratar de solucionarlas. Reconoció que la situación es compleja, pero «no trabajamos por impulsos sino con certezas». Apuntó que en 2015 ella no era concejala y explicó que no hace falta una ordenanza fiscal sino un acuerdo de imposición y ordenación de precios públicos, que se llevará al próximo pleno y que solo requiere mayoría simple.

Respecto a la devolución de cobros, dijo convencida que no habrá que hacerlo y puso sobre la mesa el principio de enriquecimiento injusto, que se conculcaría si se devolviese lo cobrado, ya que el servicio se ha prestado e Ifeba no podría volver al estado inicial. Y aclaró: «No ha llamado ningún empresario».